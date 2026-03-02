Capa Jornal Amazônia
Luka Doncic e LeBron James brilham e comandam vitória dos Lakers sobre os Kings na NBA

O veterano astro de 41 anos adicionou 24 pontos para definir o placar em favor de sua equipe

Estadão Conteúdo

O Los Angeles Lakers venceu o Sacramento Kings por 128 a 104 neste domingo, na Crypto.com Arena, em um confronto válido pela NBA. A equipe californiana contou com o desempenho de seus dois principais jogadores, Luka Doncic e LeBron James, para fechar a série de dois jogos no fim de semana com resultado positivo.

O armador esloveno Luka Doncic registrou 28 pontos e nove assistências, sendo o cestinha do confronto. O veterano astro LeBron James, de 41 anos, adicionou 24 pontos ao placar da equipe.

Austin Reaves marcou 12 pontos, atuando como coadjuvante para os Lakers. A equipe californiana encerrou uma sequência de três derrotas, vencendo o Golden State Warriors no sábado e o Sacramento Kings. O Los Angeles reencontrou sua melhor forma após o All-Star Game.

Destaques Individuais na Vitória

Doncic participou apenas dos três primeiros quartos e converteu quatro cestas de três pontos. Já James realizou duas enterradas espetaculares. Os Lakers lideraram as ações do início ao fim do embate.

O Sacramento Kings, detentor da pior campanha na NBA, sofreu sua quarta derrota consecutiva na arena do rival. Com 26 pontos, Nique Clifford foi o maior pontuador de sua equipe na partida. O Kings perdeu 18 dos últimos 20 jogos.

Knicks Encerram Invencibilidade na NBA

Em uma rodada com 11 duelos, o New York Knicks encerrou a invencibilidade de 11 jogos do San Antonio Spurs. O placar foi de 114 a 89 em partida realizada no Madison Square Garden.

Mikal Bridges, com 25 pontos, e Jalen Brunson, com 24, foram os destaques dos anfitriões. Pelo lado do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama assinalou 25 pontos e 13 rebotes, mas não evitou o revés.

Resultados dos Jogos de Domingo na NBA

  • New York Knicks 114 x 89 San Antonio Spurs
  • Brooklyn Nets 102 x 106 Cleveland Cavaliers
  • Chicago Bulls 120 x 97 Milwaukee Bucks
  • Denver Nuggets 108 x 117 Minnesota Timberwolves
  • Indiana Pacers 106 x 125 Memphis Grizzlies
  • Atlanta Hawks 135 x 101 Portland Trail Blazers
  • Orlando Magic 92 x 106 Detroit Pistons
  • Boston Celtics 114 x 98 Philadelphia 76ers
  • Dallas Mavericks 87 x 100 Oklahoma City Thunder
  • Los Angeles Clippers 137 x 117 New Orleans Pelicans
  • Los Angeles Lakers 128 x 104 Sacramento Kings

Confrontos de Segunda-feira na NBA

  • Washington Wizards x Houston Rockets
  • Milwaukee Bucks x Boston Celtics
  • Utah Jazz x Denver Nuggets
  • Golden State Warriors x Los Angeles Clippers
