Luka Doncic e LeBron James brilham e comandam vitória dos Lakers sobre os Kings na NBA O veterano astro de 41 anos adicionou 24 pontos para definir o placar em favor de sua equipe Estadão Conteúdo 02.03.26 8h57 O Los Angeles Lakers venceu o Sacramento Kings por 128 a 104 neste domingo, na Crypto.com Arena, em um confronto válido pela NBA. A equipe californiana contou com o desempenho de seus dois principais jogadores, Luka Doncic e LeBron James, para fechar a série de dois jogos no fim de semana com resultado positivo. O armador esloveno Luka Doncic registrou 28 pontos e nove assistências, sendo o cestinha do confronto. O veterano astro LeBron James, de 41 anos, adicionou 24 pontos ao placar da equipe. Austin Reaves marcou 12 pontos, atuando como coadjuvante para os Lakers. A equipe californiana encerrou uma sequência de três derrotas, vencendo o Golden State Warriors no sábado e o Sacramento Kings. O Los Angeles reencontrou sua melhor forma após o All-Star Game. Destaques Individuais na Vitória Doncic participou apenas dos três primeiros quartos e converteu quatro cestas de três pontos. Já James realizou duas enterradas espetaculares. Os Lakers lideraram as ações do início ao fim do embate. O Sacramento Kings, detentor da pior campanha na NBA, sofreu sua quarta derrota consecutiva na arena do rival. Com 26 pontos, Nique Clifford foi o maior pontuador de sua equipe na partida. O Kings perdeu 18 dos últimos 20 jogos. Knicks Encerram Invencibilidade na NBA Em uma rodada com 11 duelos, o New York Knicks encerrou a invencibilidade de 11 jogos do San Antonio Spurs. O placar foi de 114 a 89 em partida realizada no Madison Square Garden. Mikal Bridges, com 25 pontos, e Jalen Brunson, com 24, foram os destaques dos anfitriões. Pelo lado do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama assinalou 25 pontos e 13 rebotes, mas não evitou o revés. Resultados dos Jogos de Domingo na NBA New York Knicks 114 x 89 San Antonio Spurs Brooklyn Nets 102 x 106 Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 120 x 97 Milwaukee Bucks Denver Nuggets 108 x 117 Minnesota Timberwolves Indiana Pacers 106 x 125 Memphis Grizzlies Atlanta Hawks 135 x 101 Portland Trail Blazers Orlando Magic 92 x 106 Detroit Pistons Boston Celtics 114 x 98 Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 87 x 100 Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers 137 x 117 New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers 128 x 104 Sacramento Kings Confrontos de Segunda-feira na NBA Washington Wizards x Houston Rockets Milwaukee Bucks x Boston Celtics Utah Jazz x Denver Nuggets Golden State Warriors x Los Angeles Clippers