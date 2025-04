Luiz Gustavo permanece internado em São Paulo tratando do tromboembolismo: 'Clinicamente bem'

O São Paulo retomou as atividades nesta segunda-feira, poucas horas após segurar o 0 a 0 na casa do Atlético-MG pelo Brasileirão. Desfalque de última hora em Belo Horizonte por causa do diagnóstico de um tromboembolismo pulmonar, o volante Luiz Gustavo permanece internado na capital paulista para tratamento. O clube garante que a situação é tranquila. Lucas Moura, Oscar e Pablo Maia também estão fora por lesões.

"Diagnosticado no último sábado (05) com um tromboembolismo pulmonar, o volante permanece no Hospital Albert Einstein para tratamento e novas avaliações do quadro. O atleta encontra-se clinicamente bem e assistido tanto pela equipe do hospital quanto pelos profissionais do clube", informou o clube.

Não há previsão de alta do jogador por causa de alguns cuidados que a doença vascular requer. O São Paulo já está avisado, contudo, que o jogador vai demorar um tempo para voltar aos gramados, pois a embolia pulmonar dificulta na respiração e necessita de cuidados específicos.

Já de olho no jogo da segunda rodada da Libertadores, diante do Alianza Lima, do Peru, nesta quarta-feira, no MorumBis, o técnico Luís Zubeldía ficou sabendo que continuará não contando com os outros jogadores lesionados do elenco: Oscar, Lucas Moura e Pablo Maia ficaram somente na fisioterapia, na parte interna do Centro de Treinamento da Barra Funda.

O clube aproveitou recomendações da Conmebol para alertar seus torcedores que evitam utilização de sinalizadores e fogos de artifício já temendo possíveis punições como perda de mando ou jogo com portões fechados.

"Por determinação da Conmebol, está expressamente proibido o uso de pirotecnia, como sinalizadores, fogos de artifício e rojões. A regra é válida tanto para a área interna do estádio, quanto para os arredores. Para evitar medidas prejudiciais ao Tricolor, o clube solicita a não utilização destes materiais, nem mesmo na recepção do ônibus da equipe", pediu o São Paulo.

"A presença dos são-paulinos no MorumBis é de extrema importância para a jornada da equipe na Conmebol Libertadores. O Tricolor conta com a colaboração de toda a Torcida Que Conduz", completou a nota do São Paulo.