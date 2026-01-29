Luisa Stefani perde no torneio de duplas femininas na semifinal do Australian Open A dupla vencedora agora enfrenta na decisão a parceria formada por Elise Mertens (Bélgica) e Zhang Shuai (China) Redação O Liberal com informações da AE 29.01.26 8h33 A brasileira Luisa Stefani foi eliminada na semifinal de duplas do Australian Open nesta quinta-feira (29). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela foi derrotada por 2 sets a 1 pela cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic, em uma partida que durou 2h20min. As parciais do confronto foram 7/6 (2), 3/6 e 6/4. Com o resultado, Danilina e Krunic avançam à decisão do torneio, enquanto a participação da dupla de Stefani é encerrada. Na final, a dupla vitoriosa enfrentará a parceria formada por Elise Mertens (Bélgica) e Zhang Shuai (China), que superou Vera Zvonareva (Rússia) e Ena Shibahara (Japão) por 2 sets a 0. Desenvolvimento da Semifinal O primeiro set foi marcado por grande alternância de dominância e reviravoltas. Após sofrer uma quebra logo no game inicial, a dupla adversária reagiu. A parcial foi pontuada por longos ralis e sucessivos deuces. Dabrowski e Luisa Stefani só voltaram a pontuar no sétimo game, conseguindo levar a disputa para o tie-break. A cazaque e a sérvia fecharam o desempate em 7-2, frustrando a resistência de Gabriela e Luisa após quase uma hora. Foi o primeiro set que a dupla da brasileira perdeu neste Grand Slam. Reação e Set Decisivo Diferentemente da parcial anterior, o segundo set foi dominado por Dabrowski e Luisa Stefani. A dupla resolveu em 6-3, em rápidos 34 minutos. A vitória na parcial foi garantida após conquistar uma quebra de serviço no oitavo game, fechando o set logo em seguida. Gabriela e Luisa abriram o placar do set decisivo, dominando a parcial inicialmente. Mas Anna e Aleksandra logo reagiram, viraram e anotaram 5 a 3. Apesar da reação da canadense e da brasileira em sequência, que diminuíram a diferença para 5 a 4, as adversárias confirmaram o último game e conquistaram a vitória final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open dupla feminina Luisa Stefani COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56