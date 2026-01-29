Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Luisa Stefani perde no torneio de duplas femininas na semifinal do Australian Open

A dupla vencedora agora enfrenta na decisão a parceria formada por Elise Mertens (Bélgica) e Zhang Shuai (China)

Redação O Liberal com informações da AE

A brasileira Luisa Stefani foi eliminada na semifinal de duplas do Australian Open nesta quinta-feira (29). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela foi derrotada por 2 sets a 1 pela cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic, em uma partida que durou 2h20min.

As parciais do confronto foram 7/6 (2), 3/6 e 6/4. Com o resultado, Danilina e Krunic avançam à decisão do torneio, enquanto a participação da dupla de Stefani é encerrada.

Na final, a dupla vitoriosa enfrentará a parceria formada por Elise Mertens (Bélgica) e Zhang Shuai (China), que superou Vera Zvonareva (Rússia) e Ena Shibahara (Japão) por 2 sets a 0.

Desenvolvimento da Semifinal

O primeiro set foi marcado por grande alternância de dominância e reviravoltas. Após sofrer uma quebra logo no game inicial, a dupla adversária reagiu. A parcial foi pontuada por longos ralis e sucessivos deuces. Dabrowski e Luisa Stefani só voltaram a pontuar no sétimo game, conseguindo levar a disputa para o tie-break.

A cazaque e a sérvia fecharam o desempate em 7-2, frustrando a resistência de Gabriela e Luisa após quase uma hora. Foi o primeiro set que a dupla da brasileira perdeu neste Grand Slam.

Reação e Set Decisivo

Diferentemente da parcial anterior, o segundo set foi dominado por Dabrowski e Luisa Stefani. A dupla resolveu em 6-3, em rápidos 34 minutos. A vitória na parcial foi garantida após conquistar uma quebra de serviço no oitavo game, fechando o set logo em seguida.

Gabriela e Luisa abriram o placar do set decisivo, dominando a parcial inicialmente. Mas Anna e Aleksandra logo reagiram, viraram e anotaram 5 a 3. Apesar da reação da canadense e da brasileira em sequência, que diminuíram a diferença para 5 a 4, as adversárias confirmaram o último game e conquistaram a vitória final.

Esportes
.
