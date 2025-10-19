Luisa Stefani perde final pela 1ª vez com Timea Babos e é vice no WTA 500 de Ningbo Estadão Conteúdo 19.10.25 15h58 Número 1 do Brasil e 22ª duplista no ranking mundial, a paulistana Luisa Stefani sofreu neste domingo sua primeira derrota em uma final ao lado da húngara Timea Babos. A dupla foi vice-campeã do WTA 500 de Ningbo, na China ao perder um jogo muito disputado contra a norte-americana Nicole Melichar e a russa Lyudymila Samsonova por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 10/8). "Semana positiva e atingimos o objetivo principal que era qualificar para o Finals. Obviamente uma pena não levar o título, mas foi um bom jogo das duas partes e definido nos detalhes. Agora, seguimos para Tóquio", afirmou a brasileira, que ao lado de Babos foi campeã dos WTA 500 de Estrasburgo e Linz e do SP Open. A brasileira e a húngara disputam agora o WTA 500 de Tóquio, no Japão, que começa nesta segunda-feira. A estreia será contra a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls. Será o último torneio antes do Finals da WTA, com as oito melhores parcerias da temporada, no início de novembro, em Riad, na Arábia Saudita. Foi a segunda vez que Stefani se classificou para o Finals da WTA, mas em 2021 ela não conseguiu participar do evento que reúne as melhores da temporada devido a uma grave contusão no joelho direito. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Japão, em 2021, em parceria com Laura Pigossi, Luisa Stefani vai subir no ranking mundial e voltará ao top 20 nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA de Ningbo Luisa Stefani Timea Babos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Futebol Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição 18.10.25 22h32