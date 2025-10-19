Capa Jornal Amazônia
Luisa Stefani perde final pela 1ª vez com Timea Babos e é vice no WTA 500 de Ningbo

Estadão Conteúdo

Número 1 do Brasil e 22ª duplista no ranking mundial, a paulistana Luisa Stefani sofreu neste domingo sua primeira derrota em uma final ao lado da húngara Timea Babos. A dupla foi vice-campeã do WTA 500 de Ningbo, na China ao perder um jogo muito disputado contra a norte-americana Nicole Melichar e a russa Lyudymila Samsonova por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 10/8).

"Semana positiva e atingimos o objetivo principal que era qualificar para o Finals. Obviamente uma pena não levar o título, mas foi um bom jogo das duas partes e definido nos detalhes. Agora, seguimos para Tóquio", afirmou a brasileira, que ao lado de Babos foi campeã dos WTA 500 de Estrasburgo e Linz e do SP Open.

A brasileira e a húngara disputam agora o WTA 500 de Tóquio, no Japão, que começa nesta segunda-feira. A estreia será contra a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls. Será o último torneio antes do Finals da WTA, com as oito melhores parcerias da temporada, no início de novembro, em Riad, na Arábia Saudita.

Foi a segunda vez que Stefani se classificou para o Finals da WTA, mas em 2021 ela não conseguiu participar do evento que reúne as melhores da temporada devido a uma grave contusão no joelho direito. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Japão, em 2021, em parceria com Laura Pigossi, Luisa Stefani vai subir no ranking mundial e voltará ao top 20 nesta segunda-feira.

Palavras-chave

tênis

WTA de Ningbo

Luisa Stefani

Timea Babos
Esportes
