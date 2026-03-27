Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski levam virada e se despedem na semifinal de duplas em Miami

A esperança de o Brasil disputar um troféu em Miami chegou ao fim nesta sexta-feira. Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski até começaram bem diante da checa Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, mas acabaram levando a virada no super tie-break, caindo com 6/4, 4/6 e 3/10 no WTA 1000 após 1h39 de batalha.

Dupla número três em Miami e vindo empolgada após o título do WTA 1000 de Dubai (disputavam a quarta semifinal no ano em cinco torneios jogados), brasileira e canadense iniciaram o jogo contra as segundas favoritas mostrando força. Com quebra no sétimo game, abriram frente por 4 a 3 e depois apenas trocaram serviços para fechar em 6 a 4.

O segundo set começou ruim, com as oponentes abrindo 2 a 0. Stefani e sua parceira reagiram, devolveram a quebra de imediato e buscaram o 2 a 2. Com 4 a 5, elas acabaram desperdiçando o serviço e vendo as adversárias empatarem com 6 a 4.

A definição veio no super tie-break de 10 pontos e nada deu certo para Stefani e Dabrowski depois do 2 a 2. Siniakova e Townsend enfileiraram cinco pontos seguidos e, no fim, celebraram um imponente 10 a 3 para garantir vaga na final. Foi a quarta derrota da dupla da brasileira no ano, no qual ganharam 16 vezes e vêm se destacando.

Campeãs de Indian Wells, checa e norte-americana buscarão o segundo título seguido diante da vencedora das italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, as líderes do ranking, que encaram a belga Elise Mertens e a chinesa Zhang Shuai, quartas favoritas, ainda nesta sexta-feira.