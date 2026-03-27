Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski levam virada e se despedem na semifinal de duplas em Miami Estadão Conteúdo 27.03.26 16h28 A esperança de o Brasil disputar um troféu em Miami chegou ao fim nesta sexta-feira. Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski até começaram bem diante da checa Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, mas acabaram levando a virada no super tie-break, caindo com 6/4, 4/6 e 3/10 no WTA 1000 após 1h39 de batalha. Dupla número três em Miami e vindo empolgada após o título do WTA 1000 de Dubai (disputavam a quarta semifinal no ano em cinco torneios jogados), brasileira e canadense iniciaram o jogo contra as segundas favoritas mostrando força. Com quebra no sétimo game, abriram frente por 4 a 3 e depois apenas trocaram serviços para fechar em 6 a 4. O segundo set começou ruim, com as oponentes abrindo 2 a 0. Stefani e sua parceira reagiram, devolveram a quebra de imediato e buscaram o 2 a 2. Com 4 a 5, elas acabaram desperdiçando o serviço e vendo as adversárias empatarem com 6 a 4. A definição veio no super tie-break de 10 pontos e nada deu certo para Stefani e Dabrowski depois do 2 a 2. Siniakova e Townsend enfileiraram cinco pontos seguidos e, no fim, celebraram um imponente 10 a 3 para garantir vaga na final. Foi a quarta derrota da dupla da brasileira no ano, no qual ganharam 16 vezes e vêm se destacando. Campeãs de Indian Wells, checa e norte-americana buscarão o segundo título seguido diante da vencedora das italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, as líderes do ranking, que encaram a belga Elise Mertens e a chinesa Zhang Shuai, quartas favoritas, ainda nesta sexta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 1000 de Miami Luisa Stefani Gabriela Dabrowski Katerina Siniakova Taylor Townsend COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29