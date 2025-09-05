Luis Enrique sofre grave acidente de bicicleta e vai passar por cirurgia no PSG Estadão Conteúdo 05.09.25 19h23 O Paris Saint-Germain vai ter um gigante desfalque neste começo de temporada. O técnico Luis Enrique sofreu um grave acidente de bicicleta nesta sexta-feira, em Paris, fraturou a clavícula, e vai ter se ser submetido a cirurgia. O espanhol de 55 anos costuma se divertir no esporte nas horas vagas e vive postando fotos em longos passeios de bicicleta. As pedaladas do dia, contudo, não terminaram nada boa ao treinador, que acabou caindo feio. "Após sofrer uma queda de bicicleta nesta sexta-feira, o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, foi levado ao pronto-socorro e passará por uma cirurgia para retirar uma clavícula quebrada. O clube expressa seu total apoio e deseja uma rápida recuperação. Mais atualizações serão divulgadas oportunamente", informou o PSG. O técnico já não comanda a equipe diante do Lens, domingo, pela Ligue 1, e dificilmente estará na estreia da fase de Liga da Champions, quarta-feira, no Parque dos Príncipes, frente à italiana Atalanta. Vai ficar entregue ao departamento médico fazendo fisioterapia e a reabilitação ao lado dos atacantes titulares Doue e Dembélé, também machucados. Seus auxiliares, Rafel Pol Cabanellas e Guilhem Hernandez Folguera devem ser os comandantes interinos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Francês Paris Saint-Germain Luis Enrique acidente cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES BASQUETE De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro 05.09.25 16h28 Futebol Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B. 05.09.25 16h21 Futebol De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. 05.09.25 15h56 Carlos Ferreira Por que o Leão é melhor fora de Belém? 05.09.25 14h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SÉRIE B Pedro Rocha brilha, Marrony decide e Remo vence o Amazonas fora de casa pela Série B Atacante marca duas vezes, Leão Azul ganha fôlego na tabela e volta a sonhar com o G4 da competição 05.09.25 19h03 Futebol De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. 05.09.25 15h56