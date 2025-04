Luis Enrique exalta Unai Emery e afasta favoritismo do PSG diante do Aston Villa

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, negou, nesta terça-feira, que seu time seja o favorito no confronto com o Aston Villa, na quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Paris, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Enquanto o PSG tem alcançado o mata-mata do torneio continental regularmente nas últimas oito temporadas - foi semifinalista na última edição -, o conjunto inglês não chegava entre os oito melhores da competição desde 1982/83, quando foi eliminado pela Juventus.

"As pessoas disseram que não tínhamos chance contra o Liverpool (nas oitavas de final), então, na minha opinião, não existe favorito", disse Luis Enrique, nesta terça-feira, em entrevista coletiva. "É uma partida muito aberta e difícil para ambos os lados. Sei que será intensa", acrescentou.

O PSG garantiu seu 13º título do Campeonato Francês no sábado, com seis jogos restantes para o encerramento da competição. O Villa, por sua vez, briga por uma vaga entre os quatro primeiros do Campeonato Inglês - atualmente é o sétimo colocado - e vem de uma respeitável sequência de sete vitórias na temporada.

Luis Enrique, que levou o Barcelona à tríplice coroa em 2015, está se preparando para uma dor de cabeça tática contra o time de Birmingham, treinado pelo compatriota espanhol Unai Emery, vencedor da Liga Europa em quatro oportunidades e técnico do PSG de 2016 a 2018. "Ele merece mais reconhecimento porque é um ótimo treinador com energia ilimitada", elogiou Luis Enrique.

"A Liga dos Campeões não permite que você desligue por um segundo. Você não pode chegar às quartas de final sem estar completamente focado", alertou o comandante do PSG, que não contará com o capitão Marquinhos, suspenso. "E ele (Emery) provavelmente já sabe tudo o que estou planejando fazer."