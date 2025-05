Lúcio está consciente e tem quadro de saúde estável após queimaduras, conforme boletim médico

O ex-zagueiro da seleção brasileira, Lúcio, segue estável e consciente após sofrer queimaduras em um acidente doméstico na última sexta-feira. O Hospital Brasília, onde está internado, divulgou neste sábado, em nota à imprensa, atualizações favoráveis do estado de saúde do atleta, ressaltando que ele mantém boa evolução clínica.

Ainda não há previsão de alta e ele deve seguir sob cuidados médicos ao longo da semana. O incidente teria sido causado pela explosão de uma lareira ecológica, que resultou em queimaduras em 18% de seu corpo, conforme divulgou o hospital. Ele, no entanto, está consciente e estável desde o dia da internação.

"Em respeito aos amigos, fãs e à imprensa, informamos que o ex-jogador Lúcio sofreu um acidente doméstico recente, que resultou em queimaduras no corpo. Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários. As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva", disse um comunicado nas redes sociais de Lúcio à época do ocorrido.

Atualmente com 47 anos, o ex-zagueiro encerrou sua carreira profissional em 2020, tendo marcado época ao defender a Inter de Milão, da Itália, além do Bayer Leverkusen e do Bayern de Munique, ambos na Alemanha, e da Juventus, em um retorno ao solo italiano.

No Brasil, jogou pelo Guará, de Brasília, Gama e pelo Internacional antes de rumar à Europa. Ao voltar ao País, atuou por São Paulo, Palmeiras, Gama novamente e pendurou as chuteiras no Brasiliense. Durante esse período, também jogou no futebol indiano.

Pela seleção brasileira, além de ser campeão da Copa do Mundo de 2002, Lúcio foi titular na Copa de 2006 e capitão na Copa de 2010. Somando clubes e a equipe amarelinha, foram 787 jogos e 54 gols ao longo da carreira.