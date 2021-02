Lucas se espanta com queda do São Paulo no Brasileiro: 'Quando entrei no BBB, achava que seríamos campeões'

O ex-participante do "Big Brother Brasil 21", da Globo, Lucas Penteado se surpreendeu com a queda do São Paulo no Brasileirão. Durante o programa "Globo Esporte SP", o ator contou que esperava que o Tricolor, seu time do coração, seria o campeão da temporada 2020 e, ao sair do programa, ele não contava com a perda da liderança: "Eram sete pontos na frente na liderança".+ Simule os jogos finais do Brasileirão Série A

- Eu sou tricolor do Morumbi. Quando cheguei lá no "BBB", achava que a gente seria campeão, sete pontos na frente na liderança. Quando eu sai, pensei que ia ter um título para comemorar, mas estamos oito ponto atrás do Internacional - disse ele.

O São Paulo liderou o Brasileirão por algumas rodadas e, quando Lucas começou a disputa por R$ 1,5 milhão na Globo, o Tricolor estava no topo. Após o fim de janeiro e a demissão de Fernando Diniz, o time paulista está na quarta posição, com 58 pontos.

O treinador argentino Crespo pode assumir o comando da equipe e o São Paulo enfrenta o Ceará logo mais, nesta quarta. Os dirigentes preparam mudanças no elenco para o próximo ano e um ídolo pode deixar o Morumbi.

Para os torcedores, a disputa agora é para que o São Paulo garanta a vaga na próxima temporada da Libertadores e fique entre os quatro primeiros. Já o título do Brasileirão estão entre Internacional, Flamengo e Atlético-MG. Matematicamente, a equipe do Morumbi ainda pode ganhar o campeonato caso todos os adversários percam e ele vença seus jogos.