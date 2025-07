Lucas Moura volta a treinar no campo no São Paulo; Lucca é desfalque contra o Juventude

Um novo procedimento no joelho direito nos últimos dias por causa das incessantes dores deixou o retorno de Lucas Moura sem data no São Paulo e causou preocupação na torcida. Mas a reabilitação está avançada e, nesta quarta-feira, o camisa 7 já voltou a trabalhar no campo.

Enquanto a equipe treinava com o técnico Hernán Crespo em um dos campos do CT da Barra Funda, Lucas Moura fazia corridas ao lado sob supervisão dos fisioterapeutas do São Paulo. É justamente nos arranques que o meia-atacante vinha sofrendo com as dores.

O jogador corre contra o tempo para voltar o mais rápido possível, dando assim opções de experiência para Crespo, que já não tinha Calleri e perdeu Oscar no clássico contra o Corinthians por dois meses após fraturas em três vértebras.

Oscar faz trabalho de repouso por orientação dos médicos do São Paulo. O camisa 10 está fazendo tratamento com remédios e utilizando um colete de proteção para a cicatrização óssea, antes do início da fisioterapia.

Além dos nomes de peso, Crespo ganhou um desfalque ofensivo de última hora para o jogo desta quinta-feira, em Caxias do Sul, diante do Juventude. O jovem atacante Lucca havia deixado o treino de terça-feira com dores e passou por ressonância magnética nesta quarta, que diagnosticou uma lesão muscular na coxa esquerda.

Com importantes baixas ofensivas, o técnico argentino deve manter sua aposta em Luciano - decisivo com os dois gols do clássico - e André Silva. Desta maneira, Ferreirinha e Dinenno ficam como opções para o decorrer da partida diante do Juventude.