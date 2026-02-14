Capa Jornal Amazônia
Lucas Moura celebra crescimento físico no São Paulo e minimiza calendário apertado

Estadão Conteúdo

O meia-atacante Lucas Moura vem sendo um dos destaques do São Paulo na temporada e tem a missão de liderar a equipe em dois campeonatos simultâneos. Neste domingo, às 20h30, o time tricolor encara a Ponte Preta pela última rodada da primeira fase do estadual, no Moisés Lucarelli, em Campinas, e o capitão da equipe comemorou o seu bom desempenho físico.

"Estou muito bem, muito feliz. A cada dia melhor, a cada jogo melhor, com mais confiança, com mais ritmo. Estou muito mais à vontade também e espero que continue assim."

Nas últimas quatro partidas, Lucas Moura foi às redes em duas oportunidades e deu uma assistência. No clássico contra o Santos realizado no estádio MorumBis, mesmo sem participações diretas em gols, o camisa 7 foi muito elogiado pela torcida ao entrar no intervalo e mudar a dinâmica do embate.

Por outro lado, o ídolo são-paulino apontou as dificuldades do calendário brasileiro neste início de ano. Lembrando que o São Paulo está dividindo suas atenções entre o Paulistão e o Campeonato Brasileiro.

"O calendário é muito puxado, temos pouco tempo de preparação. Mas é assim que é, e temos que enfrentar cada jogo da melhor maneira possível. Acredito que temos um elenco muito competitivo e que podemos chegar forte nas competições."

Diante da Ponte, que está matematicamente rebaixada na competição, o gigante paulista precisa da vitória para garantir a classificação às quartas de final sem depender de outros resultados da rodada.

Esportes
