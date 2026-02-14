Lucas Moura celebra crescimento físico no São Paulo e minimiza calendário apertado Estadão Conteúdo 14.02.26 17h02 O meia-atacante Lucas Moura vem sendo um dos destaques do São Paulo na temporada e tem a missão de liderar a equipe em dois campeonatos simultâneos. Neste domingo, às 20h30, o time tricolor encara a Ponte Preta pela última rodada da primeira fase do estadual, no Moisés Lucarelli, em Campinas, e o capitão da equipe comemorou o seu bom desempenho físico. "Estou muito bem, muito feliz. A cada dia melhor, a cada jogo melhor, com mais confiança, com mais ritmo. Estou muito mais à vontade também e espero que continue assim." Nas últimas quatro partidas, Lucas Moura foi às redes em duas oportunidades e deu uma assistência. No clássico contra o Santos realizado no estádio MorumBis, mesmo sem participações diretas em gols, o camisa 7 foi muito elogiado pela torcida ao entrar no intervalo e mudar a dinâmica do embate. Por outro lado, o ídolo são-paulino apontou as dificuldades do calendário brasileiro neste início de ano. Lembrando que o São Paulo está dividindo suas atenções entre o Paulistão e o Campeonato Brasileiro. "O calendário é muito puxado, temos pouco tempo de preparação. Mas é assim que é, e temos que enfrentar cada jogo da melhor maneira possível. Acredito que temos um elenco muito competitivo e que podemos chegar forte nas competições." Diante da Ponte, que está matematicamente rebaixada na competição, o gigante paulista precisa da vitória para garantir a classificação às quartas de final sem depender de outros resultados da rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Paulista São Paulo FC Lucas Moura COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47