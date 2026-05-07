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Lucas detalha recuperação no São Paulo, apelida bota de proteção e reclama: 'Nada para fazer'

Lucas usou os Stories do Instagram para mostrar momento de diversão com os filhos Miguel e Pedro

Estadão Conteúdo

Quatro dias após passar por cirurgia para reparar a ruptura completa do tendão de Aquiles direito, o meia-atacante Lucas Moura detalhou como vem encarando essa primeira fase da reabilitação no São Paulo, na qual não pode encostar o pé no chão. Em "repouso domiciliar", o camisa 7 explicou como vem lutando para encarar o tédio - descontraído, até apelidou a bota de proteção que não pode tirar de maneira alguma.

Lucas usou os Stories do Instagram para mostrar momento de diversão com os filhos Miguel e Pedro usando a 'motinha' que serve para sua locomoção como se fosse um brinquedo. "Distrair aqui com a família, ver série, comer, dormir, mexer no celular e arrumar um jeito de passar o tempo", disse, conformado com a lesão que o tira do gramado até o fim da temporada.

"Mas é isso, vamos para cima, mais uma batalha que a gente vai vencer, tenho convicção disso. Tenho certeza que Deus sabe de tudo, cuida de seus filhos e tem um propósito para tudo. A palavra dele diz que todas as coisas operam para o bem àqueles que amam a Deus. Tenho muita certeza que Deus vai nos dar a vitória mais uma vez e vamos sair fortalecidos dessa", esbanjou sua fé.

"Queria agradecer as mensagens de apoio e carinho, Isso faz muita diferença para mim. E hoje tem jogo do Tricolor (visita o O'Higgins pela Sul-Americana), estarei com minha bacia de pipocas torcendo para meus companheiros, para nosso Tricolor. Valeu rapaziada, vamos para cima."

Em outro Stories, o camisa 7 deu detalhes de como serão seus próximos dias de recuperação. "Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Quarto dia da recuperação da cirurgia, estou aqui em casa, as crianças foram ao dentista, a Lari (Larissa, sua mulher) está ali na sala e eu estou aqui, com minha Harley Davisson (a motinha de locomoção), minha botinha, que dei nome de Floss, que é fio dental em inglês, muito chato, mas fundamental usar. Lari não gostou muito não, mas por enquanto fica esse nome aí", afirmou, de bom humor.

"Essa botinha tenho de usar durante seis semanas, não posso tirar para nada. Daqui três semanas vou no médico de novo para ele tirar os pontos. E é isso, vamos para cima, esse começo é mais chatinho mesmo, tem de ter paciência, não tem nada para fazer, só ficar com a perna para cima."

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