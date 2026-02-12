Luana Bertolucci volta a ser convocada na seleção brasileira de futebol após superar o câncer

O técnico Arthur Elias anunciou nesta quinta-feira as 26 jogadoras convocadas para os amistosos da seleção feminina de futebol diante de Costa Rica, Venezuela e México, agendados para fim de fevereiro e começo de março. E a grande novidade da lista é o retorno da meio-campista Luana Bertolucci, que passou 18 meses tratando de um câncer e está recuperada.

"Convocar a Luana é uma alegria, mas a alegria maior foi quando ela venceu o câncer, doença que foi diagnosticada num período com a seleção. Foi um baque muito grande para todos nós. A Luana tem uma história incrível no futebol, é uma mulher de muita força, que mostrou isso e deu muitos exemplos para quem estava do lado dela", destacou Arthur Elias.

A jogadora do Orlando Pride, dos Estados Unidos, foi campeã da Copa América de 2022 e esteve entre as convocadas para a Copa do Mundo de 2023. Em abril de 2024 veio a notícia que abalou a seleção verde e amarelo: Luana Bertolucci foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, um câncer que ataca o sistema linfático.

A atleta se afastou dos gramados e passou longos 18 meses em tratamento e reabilitação. O retorno aos gramados ocorreu há cinco meses e agora a jogadora está de volta a defender as cores do Brasil em mais uma série de amistosos visando Los-Angeles 2026 e a Copa do Mundo de 2027 agendada para o Brasil.

"O retorno é para ter a Luana perto da seleção. É uma jogadora que tem características distintas das meio-campistas que a gente vem convocando, muito experiente, já trabalhei por muitos anos com ela, sei das qualidades que ela tem para facilmente encaixar no modelo de jogo da seleção", frisou Arthur Elias. "E sem cobrança nenhuma em relação a acelerar o processo com ela, justamente pelo momento da temporada e por tudo que passou", explicou.

O treinador mesclou a lista com futebol interno e estrangeiro e chamou oito nomes do Corinthians, quatro do Palmeiras e um do Cruzeiro. OU seja, metade das chamadas atua em solo nacional.

"É uma convocação importante não só pelas diferentes formas de jogo dos adversários, mas também para que a gente consiga aproveitar o momento de cada jogadora da temporada e dar oportunidade a algumas novas atletas e outras que vão retornar à seleção", explicou o treinador.

O Brasil visita a Costa Rica no dia 27 de fevereiro, no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, às 22h (de Brasília). Depois, encara a Venezuela, dia 4 de março, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca (18h). Por fim, em sua passagem pelo México, desafia as anfitriãs no dia de março, em embate agendado para o Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, às 20h.

CONFIRA AS 26 CONVOCADAS:

Goleiras - Lelê (Corinthians), Thaís (Benfica-POR) e Cláudia (Cruzeiro)

- Lelê (Corinthians), Thaís (Benfica-POR) e Cláudia (Cruzeiro) Defensoras - Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Thaís Ferreira (Corinthians), Lauren (Atlético de Madrid-ESP), Yasmim (Real Madrid-ESP), Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Gi Fernandes (Corinthians) e Bela (PSG-FRA).

- Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Thaís Ferreira (Corinthians), Lauren (Atlético de Madrid-ESP), Yasmim (Real Madrid-ESP), Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Gi Fernandes (Corinthians) e Bela (PSG-FRA). Meio-campistas - Duda Sampaio (Corinthians), Ana Vitória (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Brena (Palmeiras) e Luana (Orlando Pride-EUA).

- Duda Sampaio (Corinthians), Ana Vitória (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Brena (Palmeiras) e Luana (Orlando Pride-EUA). Atacantes - Kerolin (Manchester City-ING), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Gabi Zanotti (Corinthians), Jheniffer (Tigres-MEX), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Jaque (Corinthians), Adriana (Al-Qadsiah-SAU) e Geyse (América-MEX).