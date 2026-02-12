Santos sofre com péssimo gramado em Curitiba e perde para o Athletico-PR pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 12.02.26 21h27 O Santos sofreu com o péssimo gramado da Arena da Baixada, em Curitiba, e perdeu, por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time de Vila Belmiro segue com apenas um ponto e sem vitória na competição nacional. O Athletico, com um jogo a menos, soma seis pontos, com duas vitórias. O Athletico-PR não deu chance para o Santos respirar. Logo aos 2 minutos, Viveros foi derrubado por Zé Ivaldo. O árbitro Ramon Abatti Abel foi ao VAR e confirmou o pênalti, convertido por Julimar, aos seis minutos. O Santos não se abateu e foi ao ataque, mesmo deixando sua defesa desguarnecida em alguns momentos para od contra-ataques do Athletico. Mas a impetuosidade santista foi premiada, aos 17 minutos. Após bela jogada individual de Miguelito, Thaciano pegou bem na bola de fora da área para empatar. O jogo ficou aberto com as equipes se revezando no campo de ataque. A disposição dos jogadores foi prejudicada pelo péssimo estado do gramado, que visivelmente atrapalhou o desempenho das equipes. Neymar postou durante a partida nas redes sociais que "era impossível jogar neste campo". Uma nova grande oportunidade de gol só foi surgir aos 45 minutos, com Mendoza. Lançado na meia esquerda, o colombiano bateu forte na saída de Brazão, mas mandou por cima do travessão. O segundo tempo começou com o mesmo panorama. Com os times se lançando ao ataque, mas falhando muito na concretização das jogadas por causa de falha nos passes. Com isso, a etapa final ficou monótona. A partir dos 15 minutos, o Athletico forçou o ataque e forçou boa defesa de Brazão. O santos respondeu e Santos precisou se esforçar duas vezes para evitar que o Santos abrisse o placar. Nos 15 minutos finais, o Athletico pareceu sentir a parte física. O Santos passou a somar contra-ataques e ficou perto da vitória. A reposta paranaense também parou nas mãos de Brazão. O lance motivou o time anfitrião, que voltou a pressionar e conseguiu o segundo gol, aos 46 minutos, em um lance de oportunismo de Viveros. O Santos tentou o empate no final, com Brazão, que cabeceou nas mãos de Santos. FICHA TÉCNICA ATHLETICO-PR 2 X 1 SANTOS ATHLETICO-PR - Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla (Luiz Gustavo), Zapelli (Jadson), Léo Derik (Dudu) e Mendoza (Bruninho); Julimar (Chiquetti) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira (Rolheiser); João Schmidt, Gabriel Menino e Bontempo (Barreal); Miguelito (Moisés), Thaciano (Lautaro Diaz) e Rony (Basso). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. GOLS - Julimar aos seis e Thaciano aos 17 minutos do primeiro tempo. Viveros aos 467 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Bontempo, Igor Vinícius, Chiquetti, Vinicius Lira. ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC). RENDA - R$ 1.388.300,00. PÚBLICO - 27.083 presentes. LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Athletico-PR Santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32