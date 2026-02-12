Santos sofre com péssimo gramado em Curitiba e perde para o Athletico-PR pelo Brasileirão

O Santos sofreu com o péssimo gramado da Arena da Baixada, em Curitiba, e perdeu, por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time de Vila Belmiro segue com apenas um ponto e sem vitória na competição nacional. O Athletico, com um jogo a menos, soma seis pontos, com duas vitórias.

O Athletico-PR não deu chance para o Santos respirar. Logo aos 2 minutos, Viveros foi derrubado por Zé Ivaldo. O árbitro Ramon Abatti Abel foi ao VAR e confirmou o pênalti, convertido por Julimar, aos seis minutos.

O Santos não se abateu e foi ao ataque, mesmo deixando sua defesa desguarnecida em alguns momentos para od contra-ataques do Athletico. Mas a impetuosidade santista foi premiada, aos 17 minutos. Após bela jogada individual de Miguelito, Thaciano pegou bem na bola de fora da área para empatar.

O jogo ficou aberto com as equipes se revezando no campo de ataque. A disposição dos jogadores foi prejudicada pelo péssimo estado do gramado, que visivelmente atrapalhou o desempenho das equipes. Neymar postou durante a partida nas redes sociais que "era impossível jogar neste campo".

Uma nova grande oportunidade de gol só foi surgir aos 45 minutos, com Mendoza. Lançado na meia esquerda, o colombiano bateu forte na saída de Brazão, mas mandou por cima do travessão.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama. Com os times se lançando ao ataque, mas falhando muito na concretização das jogadas por causa de falha nos passes. Com isso, a etapa final ficou monótona.

A partir dos 15 minutos, o Athletico forçou o ataque e forçou boa defesa de Brazão. O santos respondeu e Santos precisou se esforçar duas vezes para evitar que o Santos abrisse o placar.

Nos 15 minutos finais, o Athletico pareceu sentir a parte física. O Santos passou a somar contra-ataques e ficou perto da vitória. A reposta paranaense também parou nas mãos de Brazão.

O lance motivou o time anfitrião, que voltou a pressionar e conseguiu o segundo gol, aos 46 minutos, em um lance de oportunismo de Viveros. O Santos tentou o empate no final, com Brazão, que cabeceou nas mãos de Santos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 1 SANTOS

ATHLETICO-PR - Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla (Luiz Gustavo), Zapelli (Jadson), Léo Derik (Dudu) e Mendoza (Bruninho); Julimar (Chiquetti) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira (Rolheiser); João Schmidt, Gabriel Menino e Bontempo (Barreal); Miguelito (Moisés), Thaciano (Lautaro Diaz) e Rony (Basso). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Julimar aos seis e Thaciano aos 17 minutos do primeiro tempo. Viveros aos 467 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Bontempo, Igor Vinícius, Chiquetti, Vinicius Lira.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 1.388.300,00.

PÚBLICO - 27.083 presentes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).