Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos sofre com péssimo gramado em Curitiba e perde para o Athletico-PR pelo Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Santos sofreu com o péssimo gramado da Arena da Baixada, em Curitiba, e perdeu, por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time de Vila Belmiro segue com apenas um ponto e sem vitória na competição nacional. O Athletico, com um jogo a menos, soma seis pontos, com duas vitórias.

O Athletico-PR não deu chance para o Santos respirar. Logo aos 2 minutos, Viveros foi derrubado por Zé Ivaldo. O árbitro Ramon Abatti Abel foi ao VAR e confirmou o pênalti, convertido por Julimar, aos seis minutos.

O Santos não se abateu e foi ao ataque, mesmo deixando sua defesa desguarnecida em alguns momentos para od contra-ataques do Athletico. Mas a impetuosidade santista foi premiada, aos 17 minutos. Após bela jogada individual de Miguelito, Thaciano pegou bem na bola de fora da área para empatar.

O jogo ficou aberto com as equipes se revezando no campo de ataque. A disposição dos jogadores foi prejudicada pelo péssimo estado do gramado, que visivelmente atrapalhou o desempenho das equipes. Neymar postou durante a partida nas redes sociais que "era impossível jogar neste campo".

Uma nova grande oportunidade de gol só foi surgir aos 45 minutos, com Mendoza. Lançado na meia esquerda, o colombiano bateu forte na saída de Brazão, mas mandou por cima do travessão.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama. Com os times se lançando ao ataque, mas falhando muito na concretização das jogadas por causa de falha nos passes. Com isso, a etapa final ficou monótona.

A partir dos 15 minutos, o Athletico forçou o ataque e forçou boa defesa de Brazão. O santos respondeu e Santos precisou se esforçar duas vezes para evitar que o Santos abrisse o placar.

Nos 15 minutos finais, o Athletico pareceu sentir a parte física. O Santos passou a somar contra-ataques e ficou perto da vitória. A reposta paranaense também parou nas mãos de Brazão.

O lance motivou o time anfitrião, que voltou a pressionar e conseguiu o segundo gol, aos 46 minutos, em um lance de oportunismo de Viveros. O Santos tentou o empate no final, com Brazão, que cabeceou nas mãos de Santos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 1 SANTOS

ATHLETICO-PR - Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla (Luiz Gustavo), Zapelli (Jadson), Léo Derik (Dudu) e Mendoza (Bruninho); Julimar (Chiquetti) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira (Rolheiser); João Schmidt, Gabriel Menino e Bontempo (Barreal); Miguelito (Moisés), Thaciano (Lautaro Diaz) e Rony (Basso). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Julimar aos seis e Thaciano aos 17 minutos do primeiro tempo. Viveros aos 467 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Bontempo, Igor Vinícius, Chiquetti, Vinicius Lira.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 1.388.300,00.

PÚBLICO - 27.083 presentes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Athletico-PR

Santos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais

Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim

12.02.26 17h11

romance

Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento

O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1

12.02.26 15h31

Futebol

Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG

Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas.

12.02.26 15h21

FUTEBOL

Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão

Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios

12.02.26 13h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado

Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo

12.02.26 11h25

Análise

CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG

Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo

12.02.26 10h44

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

Poderia ter sido melhor

Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'

Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

12.02.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda