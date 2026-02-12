Luan Peres detona bobeiras do Santos e alerta: 'Começamos mal em 2025 e sofremos o ano inteiro' Estadão Conteúdo 12.02.26 21h38 Remanescente da campanha sofrida na temporada passada, na qual o Santos se livrou do rebaixamento no Brasileirão somente na última rodada, o experiente zagueiro Luan Peres já ligou o sinal alerta no clube. O defensor lembrou daquele sofrimento e pede reação imediata após mais um revés. Após três rodadas, o Santos figura entre os piores do Brasileirão, com somente um ponto do empate diante do São Paulo, na Vila Belmiro. Nas duas visitas, derrotas para a Chapecoense, por 4 a 2, e agora diante do Athletico-PR, por 2 a 1. "(Essa situação) Preocupa, a gente sabe como foi o ano passado (no Brasileirão), começamos mal e sofremos o ano inteiro", alertou Luan Peres. "Não podemos dar desculpa de calendário, temos de melhorar." Sobre um possível pênalti bastante reclamado no fim após Moisés ser segurado na área, o defensor evitou reclamar da arbitragem. "A gente (turma da defesa), na hora, estava muito longe, então não dá para opinar. Mas se o VAR não chamou é porque não aconteceu nada", minimizou. A bronca seguiu com os momentos de apagão na castigada Arena da Baixada. "Demos mole no começo e no final, em um jogo de igual para igual, no qual tivemos chances", afirmou Luan Peres. "Tomamos um gol aos 45, não pode. Temos de arrumar e melhorar. Mas fizemos um jogo bom e não merecia estar nessa situação." Agora, o Santos vira a ficha e se dedica à última rodada do Paulistão, onde também flertou com a zona de rebaixamento e no qual recebe o Velo Clube ainda sonhando com vaga nas quartas de final. Com 9 pontos e na 10ª colocação, precisa ganhar e torcer contra dois rivais à frente. No Brasileirão, o próximo duelo é com o também decepcionante Vasco, no dia 26 de fevereiro. Em ambos os duelos, o time deve ter o reforço de Gabigol e Neymar, que não foram para Curitiba por causa do gramado sintético. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Luan Peres COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00