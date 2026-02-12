Luan Peres detona bobeiras do Santos e alerta: 'Começamos mal em 2025 e sofremos o ano inteiro'

Remanescente da campanha sofrida na temporada passada, na qual o Santos se livrou do rebaixamento no Brasileirão somente na última rodada, o experiente zagueiro Luan Peres já ligou o sinal alerta no clube. O defensor lembrou daquele sofrimento e pede reação imediata após mais um revés.

Após três rodadas, o Santos figura entre os piores do Brasileirão, com somente um ponto do empate diante do São Paulo, na Vila Belmiro. Nas duas visitas, derrotas para a Chapecoense, por 4 a 2, e agora diante do Athletico-PR, por 2 a 1.

"(Essa situação) Preocupa, a gente sabe como foi o ano passado (no Brasileirão), começamos mal e sofremos o ano inteiro", alertou Luan Peres. "Não podemos dar desculpa de calendário, temos de melhorar."

Sobre um possível pênalti bastante reclamado no fim após Moisés ser segurado na área, o defensor evitou reclamar da arbitragem. "A gente (turma da defesa), na hora, estava muito longe, então não dá para opinar. Mas se o VAR não chamou é porque não aconteceu nada", minimizou.

A bronca seguiu com os momentos de apagão na castigada Arena da Baixada. "Demos mole no começo e no final, em um jogo de igual para igual, no qual tivemos chances", afirmou Luan Peres. "Tomamos um gol aos 45, não pode. Temos de arrumar e melhorar. Mas fizemos um jogo bom e não merecia estar nessa situação."

Agora, o Santos vira a ficha e se dedica à última rodada do Paulistão, onde também flertou com a zona de rebaixamento e no qual recebe o Velo Clube ainda sonhando com vaga nas quartas de final. Com 9 pontos e na 10ª colocação, precisa ganhar e torcer contra dois rivais à frente.

No Brasileirão, o próximo duelo é com o também decepcionante Vasco, no dia 26 de fevereiro. Em ambos os duelos, o time deve ter o reforço de Gabigol e Neymar, que não foram para Curitiba por causa do gramado sintético.