Los Angeles FC e América-MEX definirão a última vaga para o Mundial do Clubes em 31 de maio

A Fifa informou nesta sexta-feira, a data, o horário e o local da partida entre Los Angeles FC e América do México. O vencedor do jogo ocupará a última vaga no Mundial de Clubes deste ano.

O duelo acontecerá no dia 31 de maio, um sábado, às 23h30 (horário de Brasília). O palco será o BMO Stadium, em Los Angeles. O ganhador do confronto fará parte do Grupo D do Mundial, ao lado de Flamengo, Chelsea, da Inglaterra, e Espérance, da Tunísia.

A vaga antes pertencia ao León, do México. Mas o clube foi excluído da competição pela Fifa, uma vez que possui o mesmo dono do Pachuca, que vai disputar o torneio e está no Grupo H, junto com Al Hilal, RB Salzburg e Real Madrid.

O Los Angeles FC foi o vice-campeão da Concachampions de 2023, que teve o Léon como campeão. Já o América, do México, era o clube melhor colocado no ranking da Concacaf em 2024, data limite para conseguir a classificação para o torneio.

O Léon apresentou recurso para tentar recuperar a vaga no Mundial, mas o pedido foi rejeitado pelo TAS (Tribunal Arbitral do Esporte). O Alajuelense, da Costa Rica, tentou entrar na competição, usando como argumento a posição no ranking da Concacaf, mas a Fifa recusou.

A primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa será disputada nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Além do Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense são os outros times brasileiros na competição.