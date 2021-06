Livre no mercado, David Luiz causa animação na torcida do Flamengo, mas alto salário inviabiliza negócio

David Luiz no Flamengo? Se você acompanha as redes sociais, provavelmente viu uma ligação entre as partes nos últimos dias. Livre no mercado após não renovar com o Arsenal, o zagueiro se tornou alvo de discussão na torcida rubro-negra e animou os torcedores após publicar imagem no Rio de Janeiro. A chance de o atleta reforçar o clube, no entanto, é mínima neste momento.

De acordo com a diretoria do Flamengo, não há qualquer negociação ou conversa em curso com David Luiz. O maior empecilho é o alto salário do atleta. Mesmo sem a necessidade de gastar com a compra de direitos econômicos, o clube não conseguiria oferecer um montante perto do que o zagueiro recebe na Europa.

Outra questão que inviabiliza a chegada de David Luiz é a tentativa da diretoria em diminuir a média de idade da equipe. Atualmente com 34 anos, o defensor seria um dos mais experientes do grupo, que já conta com Diego (36), Diego Alves (35) e Filipe Luís (35).

Próximo de vender Gerson ao Olympique de Marselha, o Flamengo tem outras prioridades antes de realizar um investimento deste porte. Uma delas é a renovação e o aumento salarial para Arrascaeta, além de cumprir as metas orçamentárias. Vale lembrar que o clube é um dos mais afetados pela falta de público nos estádios.

O fato de David Luiz ter mercado na Europa também distancia um possível acerto entra as partes. De acordo com pessoas próximas ao atleta, ele tem o desejo de voltar a vestir a camisa do Benfica, em Portugal.