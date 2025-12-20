Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Liverpool derrota o Tottenham, que teve dois expulsos, e se aproxima do G4 da Premier League

Estadão Conteúdo

O Liverpool deu continuidade a sua campanha de recuperação na Premier League ao vencer o Tottenham por 2 a 1 neste sábado no estádio do rival, em Londres. Foi a segunda vitória seguida do atual campeão, que com 29 pontos se aproximou do G4. O último posto que garante uma vaga na próxima edição da Champions League é ocupado pelo Chelsea, que também tem 29. O Tottenham permanece com 22, na 13ª colocação.

O triunfo do Liverpool no Tottenham Hotspur Stadium contou com a expulsão do holandês Xavi Simons por uma entrada dura no compatriota Van Dijk aos 33 minutos do primeiro tempo. O Tottenham terminou a partida com 9 jogadores após Romero levar o segundo amarelo já nos acréscimos do segundo tempo. O brasileiro Richarlison marcou o gol do time da casa.

Com poucas chances criadas, o primeiro tempo teve como jogada crucial a falta de Xavi Simons em Van Dijk. Inicialmente, o meia foi advertido com cartão amarelo, mas após análise do VAR Simons foi expulso. Antes de perder um jogador, o Tottenham criou a melhor oportunidade de marcar com Kolo Muani cabeceando fraco nas mãos do goleiro brasileiro Alisson.

No segundo tempo, com vantagem numérica, o Liverpool aproveitou uma falha na saída de bola do rival para marcar aos 11 minutos. O passe de Romero foi interceptado na intermediária, e o Liverpool partiu em velocidade ao ataque. Wirtz deu um ótimo passe para Isak, dentro da área, marcar. Na tentativa de bloquear a finalização, Van de Ven acertou o tornozelo de Isak, que havia entrado no segundo tempo, nem conseguiu comemorar o gol e foi substituído.

O Liverpool marcou o segundo com participação fundamental de Frimpong, substituto de Isak. Ele fez uma jogada em profundidade pela direita e cruzou. A bola desviou na zaga e na disputa pelo alto, Ekitike anotou de cabeça. O Tottenham reclamou de um empurrão do jogador do Liverpool antes da finalização, mas o gol foi confirmado.

O Tottenham diminuiu aos 38 minutos, com Richalison, que havia entrado em campo poucos minutos antes. Ele aproveitou confusão na área do Liverpool e chutou no canto direito de Alisson. O time da casa ainda tentou o empate, viu Romero ser expulso, e amargou a segunda derrota seguida.

Na quinta colocação, o Liverpool recebe o lanterna Wolverhampton no sábado, enquanto o Tottenham joga com o Crystal Palace no domingo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Liverpool

Tottenham
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada

Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada

20.12.25 22h17

Futebol

Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei

Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei

20.12.25 20h35

FUTEBOL

Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes

A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu

20.12.25 19h22

SOLIDARIEDADE

Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar

A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão

20.12.25 8h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado

20.12.25 7h00

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

FUTEBOL

Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes

A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu

20.12.25 19h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda