Liverpool derrota o Tottenham, que teve dois expulsos, e se aproxima do G4 da Premier League Estadão Conteúdo 20.12.25 17h22 O Liverpool deu continuidade a sua campanha de recuperação na Premier League ao vencer o Tottenham por 2 a 1 neste sábado no estádio do rival, em Londres. Foi a segunda vitória seguida do atual campeão, que com 29 pontos se aproximou do G4. O último posto que garante uma vaga na próxima edição da Champions League é ocupado pelo Chelsea, que também tem 29. O Tottenham permanece com 22, na 13ª colocação. O triunfo do Liverpool no Tottenham Hotspur Stadium contou com a expulsão do holandês Xavi Simons por uma entrada dura no compatriota Van Dijk aos 33 minutos do primeiro tempo. O Tottenham terminou a partida com 9 jogadores após Romero levar o segundo amarelo já nos acréscimos do segundo tempo. O brasileiro Richarlison marcou o gol do time da casa. Com poucas chances criadas, o primeiro tempo teve como jogada crucial a falta de Xavi Simons em Van Dijk. Inicialmente, o meia foi advertido com cartão amarelo, mas após análise do VAR Simons foi expulso. Antes de perder um jogador, o Tottenham criou a melhor oportunidade de marcar com Kolo Muani cabeceando fraco nas mãos do goleiro brasileiro Alisson. No segundo tempo, com vantagem numérica, o Liverpool aproveitou uma falha na saída de bola do rival para marcar aos 11 minutos. O passe de Romero foi interceptado na intermediária, e o Liverpool partiu em velocidade ao ataque. Wirtz deu um ótimo passe para Isak, dentro da área, marcar. Na tentativa de bloquear a finalização, Van de Ven acertou o tornozelo de Isak, que havia entrado no segundo tempo, nem conseguiu comemorar o gol e foi substituído. O Liverpool marcou o segundo com participação fundamental de Frimpong, substituto de Isak. Ele fez uma jogada em profundidade pela direita e cruzou. A bola desviou na zaga e na disputa pelo alto, Ekitike anotou de cabeça. O Tottenham reclamou de um empurrão do jogador do Liverpool antes da finalização, mas o gol foi confirmado. O Tottenham diminuiu aos 38 minutos, com Richalison, que havia entrado em campo poucos minutos antes. Ele aproveitou confusão na área do Liverpool e chutou no canto direito de Alisson. O time da casa ainda tentou o empate, viu Romero ser expulso, e amargou a segunda derrota seguida. Na quinta colocação, o Liverpool recebe o lanterna Wolverhampton no sábado, enquanto o Tottenham joga com o Crystal Palace no domingo. 