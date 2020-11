Lista de desfalques do Athletico contra o River Plate pode chegar a 17 nomes

Além da natural dificuldade em enfrentar uma equipe do calibre do River Plate no embate decisivo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Athletico também tem de lidar com o extremo número de desfalques até mesmo para compor a delegação que viajará para Buenos Aires.

O grande elemento de desfalques na equipe do técnico Paulo Autuori segue sendo o surto de Covid-19 que acometeu o plantel nos seguintes nomes entre os dias 20 e 26 de novembro: Santos, Jandrei, Léo Linck, Zé Ivaldo, Felipe Aguilar, Khellven, Abner, Alvarado, Fernando Canesin, Nikão e Geuvânio.

Dentre os nomes que estão entregues ao Departamento Médico, Jonathan, Márcio Azevedo e Vitinho podem ganhar a "companhia" de Richard e Carlos Eduardo. Com dores musculares, eles não viajaram para São Paulo onde o time perdeu por 3 a 0 no Brasileirão contra o Palmeiras, mas não tem um quadro clinico de recuperação pensando no jogo contra o River.

Por fim, quem é ausência certa no encontro com os atuais vice-campeões da América é o jovem meia Reinaldo, expulso aos 21 minutos do segundo tempo no embate de ida da Liberta.

Como há o critério de gol fora sendo desempate, obrigatoriamente o Furacão precisará marcar gols para avançar as quartas de final onde qualquer vitória ou resultados de igualdade superior a 1 a 1. Logo, apenas a repetição do marcador na Arena da Baixada é capaz de conduzir a eliminatória para a disputa de pênaltis.