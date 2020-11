Lisca manda 'beijo especial' para Renata Fan após América-MG eliminar Inter

O América-MG fez história chegou às semifinais da Copa do Brasil após eliminar o Internacional nos pênaltis, na última quarta-feira, na Arena Independência. O técnico Lisca participou do programa "Jogo Aberto", da Band, nesta manhã, e foi "carinhoso" com a apresentadora Renata Fan, Colorada declarada.

- Um abraço e um beijo especial para a Renata. A nossa comissão técnica te mandou um beijão. A gente sabe da sua paixão, e respeitamos muito isso. Foi um duelo bem parelho - disse Lisca no programa.

Renata respondeu a mensagem de solidariedade do convidado elogiando o trabalho do treinador.

- Para você, Lisca, eu posso desejar tudo de bom. Você fez o seu trabalho com brilhantismo. O América se impôs. É um time muito consciente e disciplinado - falou a apresentadora.

O América-MG enfrentará o Palmeiras nas semifinais da Copa do Brasil. As datas, horários e mandos de campo ainda não foram definidos.