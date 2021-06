Lisca indicou Cauan de Almeida e Felipe Conceição para assumir o América-MG

Após a saída de Lisca, que pediu demissão do América-MG nesta segunda-feira, 14 de junho, o Coelho está em busca de um novo comandante. E, o agora ex-treinador indicou dois nomes para substituí-lo: Cauan de Almeida, que foi auxiliar do treinador e faz parte da comissão fixa do time mineiro, e Felipe Conceição, que recentemente estava no Cruzeiro.

Conceição está livre no mercado após ser demitido do Cruzeiro e inclusive já trabalhou no América em 2019, quase conseguindo o acesso com o Coelho naquele ano para a Série A do Brasileirão. O coordenador de futebol do América-MG, Marcus Salum, disse que os nomes serão avaliados, mas não cravou como está a busca por um novo técnico que comandará o Coelho, lanterna na classificação da Série A, sem marcar nenhum ponto. Confira as declarações de Lisca e Salum nos vídeos da matéria.

O ex-técnico do Cruzeiro foi indicado por Lisca para assumir o o Coelho, onde já trabalhou-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)