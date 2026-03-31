Lewandowski tenta evitar que combinação entre seleção polonesa e Copa seja fiasco no currículo Considerado o melhor jogador polonês em toda a história, Lewandowski iniciou sua trajetória na equipe nacional em 2008 Estadão Conteúdo 31.03.26 11h12 Lewandowski é o grande astro da Seleção da Polônia (RAFAL OLEKSIEWICZ/ASSOCIATED PRESS/AE) A Polônia volta aos gramados nesta terça-feira, 31, às 15h45 (de Brasília), para enfrentar a Suécia, em confronto que vale vaga direta à Copa do Mundo de 2026. Robert Lewandowski, atacante do Barcelona e grande esperança do país, busca a classificação para não somar um fracasso no seu currículo pela seleção. Considerado o melhor jogador polonês em toda a história, Lewandowski iniciou sua trajetória na equipe nacional em 2008, quando ainda jogava no Lech Poznan. A partir de 2014, ele passou a utilizar a braçadeira de capitão do país. Seu primeiro grande torneio pela seleção foi a Eurocopa de 2012, que ocorreu dentro de casa. Na ocasião, Robert anotou um gol e a Polônia terminou na lanterna do Grupo A, sendo eliminada ainda na fase de grupos. De lá para cá, o centroavante disputou ainda mais três Euros e duas Copas do Mundo: em 2018 e 2022. Na primeira, ele passou em branco em mais uma campanha decepcionante, que se encerrou precocemente na primeira fase. Já no Catar, Robert Lewandowski marcou na vitória por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita, resultado que foi fundamental para levar os poloneses ao mata-mata. Ele ainda balançou as redes mais uma vez na derrota por 3 a 1 para a França, válida pelas oitavas de final. Em competições continentais, Lewandowski só conseguiu levar sua nação para o mata-mata em uma oportunidade, quando chegou nas quartas da Eurocopa de 2026, caindo para o futuro campeão Portugal. Agora, aos 37 anos, ele tenta evitar mais um resultado negativo pela Polônia e assegurar a vaga da equipe na Copa dos Estados Unidos, México e Catar. O confronto contra os suecos acontece na Strawberry Arena, em Estocolmo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Lewandowski seleção polonesa Copa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE A Revelado no Remo, Rony deve reencontrar o ex-clube em duelo contra o Santos Time azulino visita o Peixe na próxima quinta-feira (2), pelo Brasileirão 31.03.26 12h18 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00 FUTEBOL Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul 30.03.26 16h52 Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 31.03.26 7h00 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 COPA NORTE Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares 31.03.26 8h00 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00