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Lewandowski tenta evitar que combinação entre seleção polonesa e Copa seja fiasco no currículo

Considerado o melhor jogador polonês em toda a história, Lewandowski iniciou sua trajetória na equipe nacional em 2008

Estadão Conteúdo
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Lewandowski é o grande astro da Seleção da Polônia (RAFAL OLEKSIEWICZ/ASSOCIATED PRESS/AE)

A Polônia volta aos gramados nesta terça-feira, 31, às 15h45 (de Brasília), para enfrentar a Suécia, em confronto que vale vaga direta à Copa do Mundo de 2026. Robert Lewandowski, atacante do Barcelona e grande esperança do país, busca a classificação para não somar um fracasso no seu currículo pela seleção.

Considerado o melhor jogador polonês em toda a história, Lewandowski iniciou sua trajetória na equipe nacional em 2008, quando ainda jogava no Lech Poznan. A partir de 2014, ele passou a utilizar a braçadeira de capitão do país.

Seu primeiro grande torneio pela seleção foi a Eurocopa de 2012, que ocorreu dentro de casa. Na ocasião, Robert anotou um gol e a Polônia terminou na lanterna do Grupo A, sendo eliminada ainda na fase de grupos.

De lá para cá, o centroavante disputou ainda mais três Euros e duas Copas do Mundo: em 2018 e 2022. Na primeira, ele passou em branco em mais uma campanha decepcionante, que se encerrou precocemente na primeira fase.

Já no Catar, Robert Lewandowski marcou na vitória por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita, resultado que foi fundamental para levar os poloneses ao mata-mata. Ele ainda balançou as redes mais uma vez na derrota por 3 a 1 para a França, válida pelas oitavas de final.

Em competições continentais, Lewandowski só conseguiu levar sua nação para o mata-mata em uma oportunidade, quando chegou nas quartas da Eurocopa de 2026, caindo para o futuro campeão Portugal.

Agora, aos 37 anos, ele tenta evitar mais um resultado negativo pela Polônia e assegurar a vaga da equipe na Copa dos Estados Unidos, México e Catar. O confronto contra os suecos acontece na Strawberry Arena, em Estocolmo.

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