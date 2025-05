Leverkusen x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pela Bundesliga

Bayer Leverkusen x Mainz disputam hoje, terça-feira (14/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo iniciará às 10h30 (horário de Brasília), na MEWA Arena, em Mainz. O duelo marca a despedida do técnico Xabi Alonso do comando do Leverkusen, que deve assumir o Real Madrid na próxima temporada. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leverkusen x Mainz ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, Nosso Futebol+ e pela CazéTV, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayer Leverkusen, já garantido na próxima edição da Champions League, ocupa a 2ª colocação na tabela, com 68 pontos. Mesmo sem mais objetivos no campeonato, o clube quer encerrar a temporada com vitória e dar uma despedida digna a Xabi Alonso, que fez uma campanha de destaque no comando da equipe.

Do outro lado, o Mainz ocupa a 6ª colocação, com 51 pontos, e está na briga por uma vaga na Conference League. A equipe tem os mesmos pontos do RB Leipzig, e precisa vencer para confirmar sua classificação ao torneio europeu. A partida, portanto, é decisiva para o time da casa.

Leverkusen x Mainz: prováveis escalações

Leverkusen: Lukáš Hradecky; Tapsoba, Jonathan Tah, Piero Hincapié; Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Garcia, Álex Grimaldo; Florian Wirtz, Emiliano Buendía; Patrik Schick. Técnico: Xabi Alonso

Mainz: Riess; Danny da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Anthony Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Burkardt. Técnico: Bo Henriksen

FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x Mainz

Bundesliga

Local: MEWA Arena, em Mainz, Alemanha

Data/Horário: Sábado, 17 de maio de 2025, às 10h30 (de Brasília)