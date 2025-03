Leverkusen busca virada incrível sobre o Stuttgart e diminui distância do Bayern no Alemão

O Bayer Leverkusen conquistou o título do Campeonato Alemão na edição passada graças à campanha brilhante, repleta de demonstração de força e viradas inesquecíveis. Neste domingo, o time de Xabi Alonso perdia até os 42 minutos do segundo tempo, quando resgatou o espírito lutador de 2024/25 para buscar um incrível 4 a 3 na casa do Stuttgart - ficou com 1 a 3 no placar, diminuindo a desvantagem para o líder Bayern de Munique para seis pontos.

Os bávaros ainda têm vantagem tranquila na tabela, mas os dois tropeços seguidos - somou apenas um ponto -, traz esperanças ao atual campeão, que subiu para os 56 pontos, diante de 62 do líder, restando oito rodadas.

Era um jogo para se esquecer do Leverkusen longe de casa. Tudo dava errado para os comandados de Alonso, que "entregaram" dois gols, um em saída equivocada de lateral e com Xhaka anotando contra as próprias redes. Os minutos finais, porém, mudaram o rumo de um campeonato que caminhava para seu fim.

A partida estava no início, o Leverkusen tinha um lateral na defesa e conseguiu se enrolar todo. O Stuttgart roubou a bola próximo à linha central e trocou passes até finalização nas mãos de Hradecky, que deu rebote nos pés de Demirovic. O centroavante não desperdiçou, abrindo o placar com apenas 14 minutos.

Jogando em seus domínios, o Stuttgart também tinha ambições. Depois de largada ruim, o time faz campanha de recuperação e despencar o campeão significava ficar somente dois pontos da vaga na Liga Europa.

Jogando em seus domínios, o Stuttgart também tinha ambições. Depois de largada ruim, o time faz campanha de recuperação e desbancar o campeão significava ficar somente dois pontos da vaga na Liga Europa. O gol cedo deu tranquilidade e o time conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.

Logo no começo da segunda etapa, Woltemade levou a torcida à loucura ao ampliar o placar. Millot fez a festa em cima da marcação visitante, se livrando com facilidade dos defensores e tocando para o atacante, livre, ampliar.

A volta do intervalo foi elétrica e Frimpong, aproveitando bola mal rebatida da defesa, pegou a sobra, livre, e bateu cruzado para recolocar o Leverkusen no jogo. Mas a esperança dos comandados de Xabi Alonso durou pouco. Em uma infelicidade de Xhaka, o Leverkusen ampliou. Hradecky fez milagre, mas o bola defendida bateu no meia suíço e foi contra as próprias redes.

A torcida do Stuttgart já fazia festa pelo avanço à sétima colocação, quando os visitantes iniciaram a impressionante reação. Após cobrança de escanteio, a defesa errou no corte e Hincapie descontou. Mesmo assim, o Stuttgart se defendia bem.

Aos 43 minutos, Sticer tentou cortar o cruzamento e desviou às próprias redes. As mãos no rosto sinalizavam uma grande vitória que escava entre os dedos. E foi justamente o que ocorreu. Frimpong, o cara do Bayer, passou pelo defensor como quis e cruzou na cabeça de Schick, que garantiu um triunfo gigante aos campeões. Celebrou com todos os companheiros no banco de reservas.