Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Leonardo Jardim vê Cruzeiro prejudicado e chama árbitros de 'amadores': Extremamente frustrado'

Estadão Conteúdo

Leonardo Jardim deixou o Allianz Parque neste domingo "extremamente frustrado" e indignado e com a sensação de que o Cruzeiro poderia ir muito além do 0 a 0 com o Palmeiras se o árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein não tivesse interferência clara ao longo dos 90 minutos mais acréscimos. Na visão do comandante português, foram erros claros de uma arbitragem que definiu de "amadora."

A bronca veio logo no começo, com a não expulsão de Gustavo Gómez, em entrada dura no atacante Wanderson - acabou substituído. Jardim ainda se irritou com tantas faltas anotadas para o Palmeiras, em sua análise, após simulações. Chegou a imitar um pulo de Vitor Roque ao gramado na primeira etapa. Também reclamou da expulsão de Fabrício Bruno, que no lance de contragolpe teria sido acertado por Alan e não o contrário.

Jardim chegou à entrevista com semblante fechado e demonstrando sua irritação. E foi logo questionado se o peso da não expulsão do Gustavo Gómez atrapalhou para o decorrer da partida. Ele respirou fundo e disparou sua indignação.

"Estou frustrado. Como treinador, só consigo controlar algumas coisas, treinar, e tenho um grupo fantástico. Mas estou frustrado se vale a pena continuar (no Brasil) quando na realidade nós não controlamos os jogos, fico extremamente frustrado", desabafou. "Em relação ao jogo acho que... Foram muitas coisas que aconteceram, e não preciso falar o que vocês viram. Qualquer lance do adversário no chão e ele anotava, Fabrício (Bruno) não fez falta nenhuma, quem fez foi o adversário e ele foi expulso", reclamou.

O Cruzeiro precisava vencer para diminuir a diferença do líder para dois pontos e caso a expulsão clara de Gustavo Gómez fosse confirmada, a história do jogo poderia ter sido diferente. Com o empate, os paulistas subiram a 62, com 61 do Flamengo e somente 57 dos mineiros, o que valeu Masi uma declaração de repúdio.

"Dizem bem-vindo ao Brasil, mas não quero isso para mim. Gosto de controlar o jogo, de ver os jogadores serem os responsáveis pelo resultado", repetiu, revelando um papo com o centroavante Gabriel sobre o País.

"Gabriel perguntou se pela minha experiência internacional eu via o Brasileiro no Top 5. Eu disse que não. Não estou aqui para puxar o saco de ninguém. Enquanto o grupo profissional for gerido por um conjunto de árbitros amadores, enquanto não houver isenção, gramados iguais, um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses do calendário, não vamos estar no Top 5", reprovou. "Temos talento, emoção, torcedores espetaculares, mas sinceramente não sei se tudo isso vale a pena. Mais alguma pergunta? Acho melhor acabar por aqui. Obrigado", levantou e saiu após somente uma resposta em tom de desabafo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Cruzeiro

Leonardo Jardim
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

Com a 3ª etapa, Marabá encerra o Circuito Paraense de Skate Street 2025

Competição ocorreu no último final de semana, no sudeste do Pará

27.10.25 11h39

FUTEBOL

Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B

Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição

27.10.25 11h22

Será que volta?

Médico do Remo diz que Rangel pode voltar a jogar ainda neste campeonato: 'Grandes possibilidades'

Arqueiro azulino sofreu uma lesão no menisco medial e passou por cirurgia para corrigir o problema

27.10.25 10h15

Futebol

Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC

Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores

27.10.25 9h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada?

Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro

26.10.25 14h04

Futebol

Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC

Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores

27.10.25 9h09

ALFINETADA

Antes mesmo do apito final, lateral do Remo provoca o Paysandu nas redes sociais

Sávio publicou emojis de risadas enquanto o Papão perdia por 2 a 0 na Curuzu

25.10.25 19h57

JOGOU A TOALHA?

Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026

O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado

25.10.25 21h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda