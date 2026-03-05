Leonardo Jardim descarta radicalizar no Flamengo: 'Manter DNA e inserir meu estilo aos poucos' Estadão Conteúdo 05.03.26 14h27 Leonardo Jardim foi apresentado no Flamengo nesta quinta-feira frisando que gosta de ter sua "identidade" nas equipes pelas quais é contratado. Ao mesmo tempo, o treinador português admitiu que não radicalizará nesta chegada ao Rio, mantendo o DNA do antecessor Filipe Luis. O técnico assinou contrato até dezembro de 2027 e admitiu que sempre procura agira de sua maneira. "Deixei alguns trabalhos por decisão pessoal. Tem de ser da forma que acredito e ter minha identidade", frisou, antes de amenizar o tom. "Conheço o Flamengo, e conheço bem. Ano passado jogamos o mesmo campeonato, sei as qualidades, as virtudes... Com certeza que o treinador não vai trocar o DNA da equipe, vai tentar colocar o seu em algumas situações, mas claro, vamos aproveitar o trabalho (do Filipe Luís)", afirmou. Acostumado a ser rígido e exigir o máximo dos jogadores, Leonardo Jardim não deixará que atletas se acomodem no elenco. Esta teria sido uma das justificativas para abrir mão de Dudu no Cruzeiro, por exemplo. O Flamengo com sua 'cara' entretanto, vai surgir sem pressa. "Minha forma de viver o futebol e trabalhar é dando importância ao tipo de elenco que tenho. Quero colocar um cunho pessoal, mas o plantel está formado com essas características. Não vamos alterar radicalmente as situações. Vamos tentar, aos poucos, colocar minhas ideias, inserir meu estilo sem descaracterizar o que sempre foi a força do Flamengo", explicou. Na visão de Leonardo Jardim, o Flamengo vai se destacar pelo repertório. "Há momentos que temos de jogar em transição, em outros tendo a posse. Temos de jogar mais baixo, em outros momentos marcar mais alto. As melhores equipes do mundo têm que ter variabilidade. Se formos só de posse e o adversário nos pressionar, vamos ter dificuldade." O treinador ainda precisou explicar a fala de que no Brasil só dirigiria o Cruzeiro, realizada há sete meses, quando ainda trabalhava no clube de Belo Horizonte. "Foram palavras sentidas, eu me sentia muito bem em Belo Horizonte. Fui emotivo, porque acreditava em um projeto a longo prazo", justificou. "Fui ingênuo também, mas agora sou treinador do Flamengo e o capítulo Cruzeiro passou." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirão Flamengo Leonardo Jardim COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Defesa pessoal: Academias de Belém terão aulas gratuitas de Krav Maga para mulheres em março Proposta é apresentar técnicas de Krav Maga aplicadas a situações de risco no cotidiano, como tentativas de assalto, agressões físicas e outras ameaças. 05.03.26 11h20 Futebol Qual é a leitura no Baenão? 05.03.26 10h22 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo Novo técnico azulino chega a Belém na sexta-feira (6) e terá menos de 48 horas para preparar o time para o clássico decisivo contra o Paysandu 05.03.26 8h05 Futebol Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão. 05.03.26 12h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.03.26 7h00 DECISÃO Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão 04.03.26 19h19