Leonardo é o novo consultor da seleção italiana e vai trabalhar ao lado de Maldini A primeira medida a ser tomada pela dupla vai ser a definição do novo treinador da Itália Estadão Conteúdo 11.07.26 18h11 A Itália já começou a definir as peças que vão ter a missão de reconstruir o futebol italiano. A FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) anunciou neste sábado o ex-zagueiro Paolo Maldini como novo diretor de seleções da entidade. Leonardo, tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, e com larga passagem em cargos diretivos nos clubes da Europa, reforça o novo quadro e vai atuar como um consultor. A informação já vinha sendo divulgada por vários veículos de comunicação da Itália e foi confirmada pela entidade que comanda o futebol no País por meio de um comunicado oficial. "O presidente da FIGC, Giovanni Malagò, tem o prazer de anunciar que Paolo Maldini aceitou o cargo de Diretor Técnico da Federação. Maldini desempenhará essa função ao lado de Leonardo, que atuará como Conselheiro". A primeira medida a ser tomada pela dupla vai ser a definição do novo treinador da Itália. O ex-meio-campista Genaro Gattuso deixou o cargo em abril deste ano após não conseguir classificar a Azzurra para a disputa da Copa do Mundo. Um dos maiores defensores da história do futebol italiano, Maldini construiu toda a sua trajetória nos campos com a camisa do Milan. Após encerrar a carreira, ele trabalhou como diretor do time rubro-negro entre os anos de 2018 e 2023. Já Leonardo, que chegou a ter uma breve experiência como treinador, se fixou como dirigente. Além do Milan, ele também foi diretor na Inter de Milão, no Antalyaspor, da Turquia e, por último, no Paris Saint-Germain. Maldini e Leonardo chegam para encarar o desafio de recolocar a seleção da Itália novamente entre as potências da Europa. O País atravessa uma grave crise no futebol e ficou de fora das três últimas edições de Copa do Mundo: 2018, 2022 e 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção italiana Leonardo consultor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Que horas é Noruega x Inglaterra? Jogo da Copa do Mundo pode ser adiado por causa do calor Partida das quartas de final está marcada para este sábado (11), às 18h, mas altas temperaturas em Miami colocam o horário em risco 11.07.26 14h58 Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano 11.07.26 11h14 LUTO Quem era Jayden Adams? Saiba quem foi o jogador que morreu após a Copa do Mundo de 2026 Meia do Mamelodi Sundowns e da seleção sul-africana, ele havia conquistado a Liga dos Campeões da África nesta temporada 11.07.26 14h16 VÔLEI Belém sediará torneio internacional de vôlei feminino em setembro Competição amistosa será no Mangueirinho, reunindo Fluminense, Osasco, Minas e Alianza Lima 11.07.26 17h01