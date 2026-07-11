Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Leonardo é o novo consultor da seleção italiana e vai trabalhar ao lado de Maldini

A primeira medida a ser tomada pela dupla vai ser a definição do novo treinador da Itália

Estadão Conteúdo

A Itália já começou a definir as peças que vão ter a missão de reconstruir o futebol italiano. A FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) anunciou neste sábado o ex-zagueiro Paolo Maldini como novo diretor de seleções da entidade. Leonardo, tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, e com larga passagem em cargos diretivos nos clubes da Europa, reforça o novo quadro e vai atuar como um consultor.

A informação já vinha sendo divulgada por vários veículos de comunicação da Itália e foi confirmada pela entidade que comanda o futebol no País por meio de um comunicado oficial.

"O presidente da FIGC, Giovanni Malagò, tem o prazer de anunciar que Paolo Maldini aceitou o cargo de Diretor Técnico da Federação. Maldini desempenhará essa função ao lado de Leonardo, que atuará como Conselheiro".

A primeira medida a ser tomada pela dupla vai ser a definição do novo treinador da Itália. O ex-meio-campista Genaro Gattuso deixou o cargo em abril deste ano após não conseguir classificar a Azzurra para a disputa da Copa do Mundo.

Um dos maiores defensores da história do futebol italiano, Maldini construiu toda a sua trajetória nos campos com a camisa do Milan. Após encerrar a carreira, ele trabalhou como diretor do time rubro-negro entre os anos de 2018 e 2023.

Já Leonardo, que chegou a ter uma breve experiência como treinador, se fixou como dirigente. Além do Milan, ele também foi diretor na Inter de Milão, no Antalyaspor, da Turquia e, por último, no Paris Saint-Germain.

Maldini e Leonardo chegam para encarar o desafio de recolocar a seleção da Itália novamente entre as potências da Europa. O País atravessa uma grave crise no futebol e ficou de fora das três últimas edições de Copa do Mundo: 2018, 2022 e 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção italiana

Leonardo

consultor
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

COPA DO MUNDO 2026

Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo

Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega

11.07.26 12h37

COPA DO MUNDO 2026

Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11)

Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega

11.07.26 12h36

FUTEBOL

Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais

Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP

10.07.26 18h15

FUTEBOL

Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial'

Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional

10.07.26 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

COPA DO MUNDO

Que horas é Noruega x Inglaterra? Jogo da Copa do Mundo pode ser adiado por causa do calor

Partida das quartas de final está marcada para este sábado (11), às 18h, mas altas temperaturas em Miami colocam o horário em risco

11.07.26 14h58

Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026

Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano

11.07.26 11h14

LUTO

Quem era Jayden Adams? Saiba quem foi o jogador que morreu após a Copa do Mundo de 2026

Meia do Mamelodi Sundowns e da seleção sul-africana, ele havia conquistado a Liga dos Campeões da África nesta temporada

11.07.26 14h16

VÔLEI

Belém sediará torneio internacional de vôlei feminino em setembro

Competição amistosa será no Mangueirinho, reunindo Fluminense, Osasco, Minas e Alianza Lima

11.07.26 17h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda