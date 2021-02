Léo Pereira aproveita recesso e realiza procedimento para reduzir as orelhas; confira

Campeão brasileiro pelo Flamengo, Léo Pereira, agora, estará junto ao grupo que está de folga e só se reapresentará no Ninho do Urubu no dia 15 de março. Com a brecha no calendário, o zagueiro aproveitou para realizar um procedimento estético, conhecido como "earshutt" e reduzir as orelhas de abano.

Kleyton Valverde, professor de Harmonização Facial e Criador da Técnica "earshutt", foi quem realizou o procedimento em Léo Pereira, no Rio de Janeiro.

- Earshutt mudando vidas e realizando sonhos. Que prazer imenso e que viagem maravilhosa. Vir ao Rio de Janeiro realizar o sonho dessa pessoa maravilhosa. Obrigado. Léo Pereira, você é merecedor de tudo que já conquistou, e com certeza vai conquistar ainda mais - postou Valverde.

Confira o antes e o depois:

O antes e o depois de Léo Pereira (Foto: Reprodução / Instagram)