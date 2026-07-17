Leila reforça interesse em Danilo e quer Gómez por 'longo período' no Palmeiras Estadão Conteúdo 17.07.26 20h06 A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou nesta sexta-feira que o clube segue trabalhando para contratar o volante Danilo, atualmente no Botafogo, e também comentou a situação do zagueiro Gustavo Gómez. Em entrevista após a homenagem ao técnico Abel Ferreira, a dirigente afirmou que o Verdão mantém conversas pela volta do meio-campista e deixou claro o desejo de contar com o capitão por muitos anos. Sobre Danilo, Leila reiterou que o interesse do Palmeiras permanece e revelou que o diretor de futebol Anderson Barros mantém contato frequente com o Botafogo e com os representantes do jogador para tentar viabilizar a negociação. "Eu tinha certeza absoluta disso. Como falei, temos interesse, sim, no atleta, mas não temos nenhuma novidade para vocês. O Barros tem conversado quase que diariamente com o Botafogo e com os empresários do Danilo." A presidente também afirmou acreditar que o desejo do volante pode ser um fator importante nas tratativas. "O interesse continua e estamos trabalhando. Acredito que sim. O desejo dele é voltar para a casa dele. Eu acredito, mas depende também do Botafogo. O desejo dele é vir para o Palmeiras." A tendência é que o Botafogo priorize uma negociação com o futebol europeu. Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, aparecem entre os principais interessados, enquanto o Palmeiras segue como a principal alternativa caso a transferência para o exterior não seja concretizada. Leila também foi questionada sobre o futuro de Gustavo Gómez. A dirigente revelou que esteve recentemente com o zagueiro, mas explicou que o encontro não teve como objetivo discutir renovação contratual. Segundo ela, essa conversa ficará a cargo de Anderson Barros. "Estive com o Gómez, mas não para conversar sobre futuro. O Anderson com certeza terá essa conversa. Para o Palmeiras, o ideal é que o Gustavo permaneça com a gente por um longo período." Na sequência, a presidente explicou que não pretende conduzir uma eventual renovação além do atual vínculo do defensor, válido até dezembro de 2027. Como seu mandato se encerra neste ano, Leila afirmou que prefere deixar qualquer negociação de longo prazo para a próxima gestão. "Não vou mexer com isso. O contrato que ele tem é até dezembro de 2027. Meu mandato termina, não vou mexer com isso. No ano que vem vamos pensar na sucessão. O próximo presidente vai tratar do futuro. Ninguém é eterno." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Leila Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16 mais esportes Trilha Cicloturística do Marajó reúne ciclistas e movimenta o turismo na região Pedal está na quinta edição e conta com mais de mil inscritos 17.07.26 12h36 futebol Zagueiro do Remo reencontra o Corinthians em duelo pelo Brasileirão Marllon teve três passagens pelo Corinthians; última foi em 2020 17.07.26 12h30 MMA Sport Club Ultra BNF XV, Felipe Jordan vence Daniel Pesão e agita a Ilha do Marajó 17.07.26 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16 Brasil perde para a Polônia e fica perto da eliminação na Liga das Nações Masculina de Vôlei 18.07.26 0h01 Futebol Ítalo mira acesso, evita clima do Amazonas e reforça desejo de seguir no Paysandu Artilheiro bicolor destaca importância da vitória sobre o Guarani, projeta duelo pela Série C e afirma que quer permanecer na Curuzu para 'fechar o ano com chave de ouro' 17.07.26 20h06 Futebol Corinthians pode ganhar reforços, mas ainda terá baixa importante contra o Remo Hugo, Vitinho e Gustavo Henrique avançam na recuperação e podem ampliar opções de Fernando Diniz; Rodrigo Garro cumpre suspensão na Neo Química Arena 17.07.26 19h42