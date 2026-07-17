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Leila reforça interesse em Danilo e quer Gómez por 'longo período' no Palmeiras

Estadão Conteúdo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou nesta sexta-feira que o clube segue trabalhando para contratar o volante Danilo, atualmente no Botafogo, e também comentou a situação do zagueiro Gustavo Gómez. Em entrevista após a homenagem ao técnico Abel Ferreira, a dirigente afirmou que o Verdão mantém conversas pela volta do meio-campista e deixou claro o desejo de contar com o capitão por muitos anos.

Sobre Danilo, Leila reiterou que o interesse do Palmeiras permanece e revelou que o diretor de futebol Anderson Barros mantém contato frequente com o Botafogo e com os representantes do jogador para tentar viabilizar a negociação.

"Eu tinha certeza absoluta disso. Como falei, temos interesse, sim, no atleta, mas não temos nenhuma novidade para vocês. O Barros tem conversado quase que diariamente com o Botafogo e com os empresários do Danilo."

A presidente também afirmou acreditar que o desejo do volante pode ser um fator importante nas tratativas. "O interesse continua e estamos trabalhando. Acredito que sim. O desejo dele é voltar para a casa dele. Eu acredito, mas depende também do Botafogo. O desejo dele é vir para o Palmeiras."

A tendência é que o Botafogo priorize uma negociação com o futebol europeu. Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, aparecem entre os principais interessados, enquanto o Palmeiras segue como a principal alternativa caso a transferência para o exterior não seja concretizada.

Leila também foi questionada sobre o futuro de Gustavo Gómez. A dirigente revelou que esteve recentemente com o zagueiro, mas explicou que o encontro não teve como objetivo discutir renovação contratual. Segundo ela, essa conversa ficará a cargo de Anderson Barros.

"Estive com o Gómez, mas não para conversar sobre futuro. O Anderson com certeza terá essa conversa. Para o Palmeiras, o ideal é que o Gustavo permaneça com a gente por um longo período."

Na sequência, a presidente explicou que não pretende conduzir uma eventual renovação além do atual vínculo do defensor, válido até dezembro de 2027. Como seu mandato se encerra neste ano, Leila afirmou que prefere deixar qualquer negociação de longo prazo para a próxima gestão.

"Não vou mexer com isso. O contrato que ele tem é até dezembro de 2027. Meu mandato termina, não vou mexer com isso. No ano que vem vamos pensar na sucessão. O próximo presidente vai tratar do futuro. Ninguém é eterno."

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