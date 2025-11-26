Leila Pereira refuta perda do Brasileirão por erros de arbitragem: 'Incapacidade do Palmeiras' Estadão Conteúdo 26.11.25 18h23 Incomodada com os maus resultados do Palmeiras às vésperas da decisão da Libertadores, a presidente Leila Pereira evitou culpar erros de arbitragem pela sequência negativa que deve culminar com a perda do título do Brasileirão. Para a mandatária, a responsabilidade das derrotas e empates é apenas do clube e de sua "incapacidade". "Não acredito que nós não vencemos nesses últimos cinco jogos por causa de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa. Nós não vencemos por responsabilidade e incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro para o nosso treinador", afirmou Leila após sua participação no CBF Summit, que acontece em São Paulo nesta quarta-feira. "Vamos tentar corrigir esses problemas que ocorreram nos últimos cinco jogos. Vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre calendário. Essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não acontecem só com o Palmeiras, são com todos os clubes", continuou Leila. O técnico Abel Ferreira, após a derrota para o Grêmio, indicou que notou diferença nas decisões da arbitragem depois do polêmico clássico contra o São Paulo. A mandatária palmeirense disse não gostar e concordar com teorias que indicam um prejuízo ao clube causado por árbitros. "Vou falar claramente: quem está falando é a presidente do Palmeiras, e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Não vencemos por incapacidade nossa e estamos cientes disso. E, torcedor, vamos trabalhar para superar essas dificuldades", disse a presidente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Leila Pereira arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÊMICA Leo Dias promete não expor traições de jogadores se Flamengo vencer Libertadores Portal de celebridades se compromete a não publicar detalhes de 'festinhas' caso o time carioca seja campeão 27.11.25 15h11 futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14