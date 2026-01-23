Leila Pereira irá processar torcedores que picharam muros da sede do Palmeiras Estadão Conteúdo 23.01.26 12h19 Leila Pereira, presidente do Palmeiras, irá processar os torcedores que picharam um dos muros da sede do clube por calúnia e difamação. O ato de vandalismo aconteceu na madrugada de quarta-feira, 21, após a derrota do time alviverde para o Novorizontino, por 4 a 0, pelo Campeonato Paulista. Entre as pichações, foi escrita a frase "Leila, seu negócio é roubar", sugerindo gestão temerária por parte da executiva palmeirense. A Polícia Civil já identificou quatro homens que participaram da ação. O Estadão apurou que entre eles está um torcedor que possui em seu histórico registros de episódios de violência entre torcidas organizadas. O boletim de ocorrência identificou a participação de quatro pessoas. Câmeras de segurança instaladas na parte superior do Allianz Parque, na Rua Palestra Itália, registraram a presença dos indivíduos, que trajavam roupas de frio e mantinham os rostos encobertos enquanto afastavam o gradil de proteção da arena para realizar o vandalismo. As mensagens pichadas incluíam ainda críticas ao elenco e ao técnico, com frases como "Cadê o planejamento", "time sem vergonha", "Abel acabou a magia" e "2025 de novo". De acordo com o trabalho de inteligência da 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), a participação de uma quinta pessoa foi constatada através da análise das imagens. A investigação também identificou um veículo utilizado pelos autores na fuga em direção à Rua Caraíbas após a aproximação de uma viatura da Polícia Militar. O Palmeiras registrou a ocorrência como crime ambiental de pichação contra edificação ou monumento urbano e estuda processar os responsáveis pelo ato de vandalismo. Os pichadores serão excluídos do Avanti caso façam parte do programa de sócio-torcedor e terão os CPFs bloqueados se estiverem cadastrados no sistema de venda de ingressos para os jogos do time como mandante. O muro danificado já foi restaurado e as inscrições removidas. A goleada por 4 a 0 para o Novorizontino em Novo Horizonte foi a pior sofrida pelo Palmeiras desde que o português Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, em outubro de 2020. O time alviverde não perdia por quatro gols de diferença havia quase 11 anos. O Palmeiras está na terceira posição do Paulistão, com nove pontos após quatro jogos, e volta a jogar no sábado, quando faz clássico com o São Paulo, na Arena Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Leila Pereira muros pichados torcedores processo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 São Paulo goleia Ibrachina no MorumBis e encara Cruzeiro na final da Copinha 22.01.26 23h47 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00