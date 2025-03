Leila Pereira boicota sorteio da Libertadores em revolta com a Conmebol por caso de racismo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou, antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que não irá ao sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2025. O motivo, segundo a dirigente, é a "pena ridícula" imposta pela Conmebol ao Cerro Porteño após o caso de racismo contra o atacante Luighi em jogo contra as equipes na Libertadores Sub-20.

A confederação multou o time paraguaio em US$ 50 mil (cerca de R$ 287 mil em conversão direta) e também aplicou uma punição de portões fechados no Estádio Gunther Vogel. Desde que ocorreu a agressão, o clube alviverde apoia a exclusão do adversário da competição e penalidades mais severas, medidas que foram apoiadas pelo próprio Luighi, que criticou a falta de ação das autoridades da partida.

Quem representará o Palmeiras no sorteio da Libertadores será o vice-presidente Paulo Buosi, conforme relatou Leila Pereira em entrevista à TNT. "Eu não irei como uma manifestação contra a pena ridícula imposta pela Conmebol ao racista e ao Cerro Porteño, que reiteradamente vem praticando essa conivência com esses racistas", disse a dirigente, criticando a forma como o clube paraguaio lidou com o caso.

"Ainda estamos aguardando a resposta da carta à Fifa, pois é um crime muito grave. Não podemos deixar que a Conmebol seja tão conivente com esse tipo de atitude", completou, referindo-se ao manifesto que a diretoria alviverde enviou à entidade máxima do futebol mundial exigindo punições mais severas aos envolvidos no caso. "Vamos insistir por penas mais exemplares, só assim a gente consegue coibir esse tipo de crime", concluiu.

O "embate" entre Palmeiras e Conmebol não cessou desde as agressões a Luighi. No dia 9 de março, o clube paulista publicou um manifesto nas redes sociais acusando a confederação de ser conivente com o racismo sofrido pelo jovem atacante e prometeu ir até as últimas instâncias para que "o futebol sul-americano possa, enfim, tornar-se um ambiente de tolerância zero ao racismo".

O sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2025 será realizado às 17h desta segunda-feira, 17, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os outros brasileiros na chave além do Palmeiras são: Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. O Corinthians, outro representante do País na competição, caiu na fase preliminar.