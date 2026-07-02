'Lei Vini Jr.' da Copa não será aplicada na Champions League e outras competições da Uefa O apelido "Lei Vini Jr." surgiu em uma partida da Champions, quando o atacante brasileiro do Real Madrid acusou Gianluca Prestianni, do Benfica, de cometer insultos racistas Estadão Conteúdo 02.07.26 17h06 A regra da Fifa que prevê a expulsão de um jogador que cobrir a boca durante uma discussão no campo não será aplicada nas competições da Uefa. A chamada "Lei Vini Jr." tem sido utilizada durante a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A decisão da Uefa foi anunciada nesta quinta-feira, 2, para as federações filiadas. A norma é válida para os campeonatos organizados pela entidade, como Champions League, Europa League, Eurocopa e Liga das Nações. O apelido "Lei Vini Jr." surgiu em uma partida da Champions, quando o atacante brasileiro do Real Madrid acusou Gianluca Prestianni, do Benfica, de cometer insultos racistas. No momento das ofensas, o atleta da equipe portuguesa colocou a mão na própria boca. A regra foi adotada pela Fifa para impedir que falas discriminatórias passem despercebidas durante discussões dentro de campo. Naquele episódio, Gianluca Prestianni foi punido com seis jogos de gancho pelos atos ofensivos. A Uefa, no entanto, irá orientar os árbitros a usarem o "bom senso" nesses casos em suas competições. Não existe a obrigatoriedade de ser aplicado o cartão vermelho a um jogador. O cartão amarelo deve ser usado quando o atleta "tentar ocultar a comunicação como um ato de conduta antidesportiva". Isso não significa que eventuais investigações disciplinares aconteçam depois de episódios semelhantes. Órgãos responsáveis analisarão os casos, para punir atos racistas e discriminatórios. Nesta Copa do Mundo, o atacante Miguel Almirón, do Paraguai, e o zagueiro Piero Hincapié, do Equador, foram expulsos após a aplicação da "Lei Vini Jr.". Já Jude Bellingham, da Inglaterra, não recebeu o cartão vermelho. A arbitragem da partida contra Gana considerou que a conversa com Jordan Ayew não representou um ato hostil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Lei Vini Jr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Seleção Brasileira ganha opção com Endrick para duelo contra a Noruega Atacante disputa vaga entre os titulares após lesão de Lucas Paquetá e afirma estar preparado para decisão pelas oitavas de final da Copa do Mundo 02.07.26 16h18 FUTEBOL De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada 02.07.26 12h45 Futebol Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu Informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. 02.07.26 12h33 FUTEBOL Copa do Mundo: Hoje é dia de CR7 x Modric, além de Espanha tentando valer seu favoritismo Quinta-feira de mais três partidas pelas 16 avos de final da Copa do Mundo 02.07.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada 02.07.26 12h45 futebol Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) 02.07.26 9h24 futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 CRISE Sem dinheiro? Adversário do Remo na Copa do Brasil, Santos agrava crise e sofre transfer ban da Fifa Clube alvinegro foi penalizado pela entidade máxima do futebol mundial por débito com o Monaco pelo volante Jean Lucas. 02.07.26 7h06