Lédio Carmona critica calendário de jogos no Brasil durante pandemia: 'Até a Argentina fez algo melhor'

Comentarista do SporTV, Lédio Carmona concordou com a atitude do treinador do River Plate, Marcelo Galhado, em abandonar o campeonato argentino alternativo durante a pandemia para focar na Libertadores da América. O jornalista aproveitou o tema para criticar o calendário brasileiro feito pela CBF.

- É um campeonato que não tem a menor importância. Foi inventado como um instrumento provisório. Está mais do que certo o Gallardo de abandonar essa competição - disse.

- Agora, aqui no Brasil, a gente faz um campeonato com 38 rodadas, sem tempo para treinar e descansar. É uma loucura. Até a Argentina fez algo melhor que a gente - disse.