Leclerc mostra descontentamento com desempenho da Ferrari na Austrália: 'Coisas para rever'

O tão prometido equilíbrio de forças com as principais escuderias do grid da Fórmula 1 não foi visto na equipe Ferrari e seus dois pilotos acabaram descontentes com o desempenho da equipe no GP da Austrália, em Melbourne, que abriu a temporada no domingo. Depois de o estreante Lewis Hamilton reclamar, foi a vez de Charles Leclerc criticar o rendimento do carro.

Mesmo prejudicada pela estratégia por causa da chuva, a expectativa na Ferrari era de ao menos terminar entre os cinco melhores na Austrália. Mas não foi o que ocorreu, com Leclerc somente em oitavo e Hamilton ainda pior, na décima posição.

"Foi uma corrida difícil e há coisas que temos de rever e trabalhar. Não fomos os mais rápidos lá (na Austrália), mas mesmo nessas condições climáticas, havia uma chance de marcar alguns pontos importantes que não capitalizamos", reclamou Leclerc.

A vencedora McLaren virou motivo de comparação do monegasco para refletir a disparidade entre as equipes. A Ferrari ficou atrás, ainda, de pilotos da Red Bull, Mercedes, Williams, Aston Martin e Sauber, o que aumentou a indignação.

"Se você olhar para o ritmo da McLaren, foi inacreditável, ainda mais forte do que nos treinos, por exemplo. Então, temos de analisar isso, mas estamos na defensiva. É apenas a primeira corrida de 24, há muitas outras corridas, então precisamos manter a calma e continuar trabalhando na direção certa", avaliou Leclerc, que espera uma resposta melhor já neste fim de semana, no GP da China.

"Foi um domingo complicado no geral, mas vamos analisar isso. É apenas a primeira corrida da temporada, sim, não é a primeira corrida que esperávamos, mas olhando para frente, precisamos nos motivar novamente para Xangai e nos recuperar do que foi um primeiro fim de semana decepcionante", disse ele, que rodou por causa da chuva.

"Há duas coisas que temos que analisar. A primeira é fácil, foi um erro meu. A segunda é algo que resolveremos como uma equipe, analisando nossas decisões e garantindo que tomaremos a decisão certa se a situação surgir novamente."