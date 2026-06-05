Leclerc aperta o ritmo no fim e lidera 1º treino livre para o GP de Mônaco e Bortoleto é o 9º

Em uma disputa acirrada, Charles Leclerc foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP de Mônaco nesta sexta-feira, registrando o tempo de 1min13s978. Lewis Hamilton ficou na segunda colocação, enquanto Max Verstappen fechou o Top-3.

Kimi Antonelli, líder do Mundial de pilotos, chegou a liderar a sessão, mas não manteve o ritmo das Ferraris e da Red Bull. Ele finalizou a participação na quarta colocação, seguido por seu companheiro George Russell, em quinto lugar.

Logo no início da movimentação, o piloto da casa, Charles Leclerc, teve um susto ao perder o ponto de frenagem em Mirabeau Alta, indo parar na área de escape. Ele conseguiu retornar à pista rapidamente.

Acidentes e interrupções marcam sessão

Max Verstappen foi o primeiro a registrar a melhor marca com sua Red Bull, rodando na casa de 1min18s. Com os tempos diminuindo, Lewis Hamilton e Leclerc, ambos da Ferrari, também conseguiram ocupar a liderança.

Após a primeira meia hora de treino, Gabriel Bortoleto conseguiu se manter na parte intermediária dos melhores tempos. Apesar de apresentar dificuldade com o traçado e reclamar de um problema no câmbio, ele melhorou o rendimento e terminou em nono.

O treino contou com um breve safety car para a retirada de um pedaço da Alpine de Pierre Gasly. Na sequência, uma bandeira vermelha foi acionada após Isack Hadjar bater forte com sua Red Bull ao contornar a chicane da piscina.

No fim, Fernando Alonso perdeu o controle do carro na saída do túnel e colidiu com a parte dianteira no muro, encerrando a atividade com nova bandeira vermelha.

Confira a programação do GP de Mônaco

Os pilotos retornam à pista ainda nesta sexta-feira para a realização do segundo treino livre, por volta das 12h30 (horário de Brasília). No sábado, haverá a última atividade de pista antes do treino classificatório, que definirá o grid às 11h30. No domingo, o GP de Mônaco começa às 10h.

Confira o resultado completo do 1º Treino Livre:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min13s978 2º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min14s204 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min14s491 4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min14s537 5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min14s983 6º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s291 7º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min15s343 8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min15s565 9º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min15s750 10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min15s828 11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min15s989 12º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min16s041 13º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min16s148 14º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min16s170 15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min16s189 16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s292 17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min13s333 18º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min16s389 19º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min16s431 20º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min16s678 21º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min17s460 22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min17s566