Lando Norris aparece em lista das 100 pessoas mais influentes do mundo O texto que apresenta Norris na lista foi assinado por Paris Hilton, que conheceu o piloto durante o GP de Miami de 2024 Estadão Conteúdo 15.04.26 16h28 O piloto Lando Norris foi nomeado na tradicional lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, divulgada pela revista Time nesta terça-feira, 15. O reconhecimento vem após o britânico conquistar seu primeiro título na Fórmula 1, na temporada 2025. Além de Norris, que tem uma forte ligação com o Palmeiras e Abel Ferreira, nomes ligados ao Brasil também aparecem na relação da revista norte-americana, como Wagner Moura, Luciano Moreira e Mariângela Hungria. O texto que apresenta Norris na lista foi assinado por Paris Hilton, que conheceu o piloto durante o GP de Miami de 2024. Na publicação, ela destacou características além do desempenho nas pistas. "Ele é obviamente incrivelmente talentoso, mas o que realmente o destaca é a sua gentileza, autenticidade e humildade. Mesmo com toda a pressão dos holofotes, ele se mantém com os pés no chão, o que é raro. Vê-lo se tornar campeão mundial em 2025 foi simplesmente incrível - tão merecido e um momento tão importante", disse Hilton. "Eu também já o vi interagindo com fãs em corridas, e é algo muito especial. Ele dedica um tempo para se conectar com todos e dá para perceber que isso realmente significa muito para ele. Ele é muito divertido, caloroso e acessível. Admiro o fato de ele estar inspirando tantas pessoas, mostrando que é possível trabalhar duro, chegar ao topo e ainda assim permanecer completamente fiel a si mesmo", completou. A última vez que um piloto da Fórmula 1 havia sido incluído na lista foi em 2024, com Max Verstappen. Inclusive, após anos de domínio do holandês, a categoria teve uma disputa mais equilibrada em 2025. Pilotando pela McLaren, Norris conquistou o título com sete vitórias e 11 pódios ao longo do campeonato. O britânico superou o companheiro de equipe Oscar Piastri e também resistiu à reação de Verstappen, que voltou a brigar pelo campeonato nas etapas finais. Norris estreou na Fórmula 1 em 2019 e precisou de cinco temporadas para conquistar sua primeira vitória, alcançada no GP de Miami de 2024. A evolução da McLaren no grid foi determinante para colocá-lo entre os favoritos ao título no ano seguinte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Lando Norris lista mais influentes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51