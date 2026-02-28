Lamine Yamal faz 1º hat-trick da carreira, Barcelona goleia Villarreal e abre 4 pontos na ponta Estadão Conteúdo 28.02.26 14h43 O Barcelona venceu o Villarreal por 4 a 1 neste sábado, no Camp Nou, e ganhou fôlego na briga pelo título de La Liga. Com três gols de Lamine Yamal, a equipe catalã chegou aos 64 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o Real Madrid, que ainda entra em campo na rodada. O Villarreal, derrotado, permanece com 61. A atuação marcou um capítulo especial na trajetória de Yamal. Aos 18 anos, o atacante anotou o primeiro hat-trick da carreira e se tornou o jogador mais jovem da história do Barcelona a marcar três gols em uma mesma partida, superando marcas registradas por Messi e Giovani dos Santos, que tinham 19 anos quando alcançaram o feito. O camisa 10 também atingiu a marca de 100 participações diretas em gols como profissional: são 48 gols e 52 assistências. O jogo começou em ritmo intenso, com chances para os dois lados. O Villarreal tentou pressionar a saída de bola e encontrou espaços, mas parou na falta de precisão nas finalizações. O Barcelona, por sua vez, apostava na velocidade pelos lados e na movimentação de Yamal para desequilibrar. Aos 27 minutos, o primeiro golpe. Gueye perdeu a bola no meio-campo, Fermín recuperou e acionou Yamal em profundidade. O jovem avançou com liberdade e finalizou rasteiro, no canto, sem chances para Luiz Júnior. O gol deu mais confiança ao Barcelona, que passou a controlar as ações. Nove minutos depois, a dupla voltou a funcionar. Fermín encontrou Yamal aberto pela direita. O atacante partiu para cima da marcação, cortou para dentro e acertou um chute forte no alto do gol, ampliando a vantagem ainda na etapa inicial. O Villarreal voltou do intervalo disposto a reagir e conseguiu diminuir cedo. Aos três minutos do segundo tempo, após escanteio cobrado pela esquerda, a bola atravessou a área e sobrou para Mouriño, que girou e finalizou com potência para fazer 2 a 1. O cenário poderia indicar pressão visitante, mas o Barcelona retomou o controle com posse de bola e paciência. Aos 23 minutos, Pedri fez lançamento preciso do meio-campo para Yamal. Livre pela direita, ele invadiu a área e tocou na saída do goleiro para completar o hat-trick e praticamente definir a partida. Nos acréscimos, ainda houve tempo para mais um. Pedri novamente participou da jogada ao colocar Koundé em profundidade. O lateral cruzou para Lewandowski empurrar para o gol. O lance foi anulado inicialmente por impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal e validou o quarto gol. Mais cedo, Rayo Vallecano ficou no empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao e chegou aos 27 pontos, contra 35 do seu adversário. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Lamine Yamal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 Futebol Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra' Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026 27.02.26 16h52