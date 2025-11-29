Lakers vencem a 6ª seguida e ofuscam 1º jogo de Anthony Davis em Los Angeles pelos Mavericks

Na primeira partida de Anthony Davis na Crypto.com Arena de Los Angeles desde a polêmica troca por Luka Doncic, o Los Angeles Lakers contou com as ótimas atuações do astro esloveno e de Austin Reaves para derrotar o Dallas Mavericks por 129 a 119, nesta sexta-feira, e alcançar a sexta vitória seguida na NBA.

Doncic liderou o time da casa com um "double-double" - 35 pontos e 11 assistências - no terceiro reencontro com sua ex-equipe, enquanto Reaves anotou 38 pontos. LeBron James marcou 13 pontos depois de ter feito apenas dois no primeiro tempo, mas acertou uma cesta de três decisiva a dois minutos do fim da partida.

De volta aos Mavericks após 14 jogos ausente por lesão, Davis anotou 13 pontos, colaborou com cinco assistências, pegou cinco rebotes e deu três tocos, mas sentiu a falta de ritmo de jogo. O ídolo foi recebido com aplausos pela torcida adversária no reencontro após 10 meses. "Os torcedores são ótimos. A reação deles, mesmo na minha primeira vez aqui, quando não joguei (em fevereiro passado), foi incrível", disse Davis.

O novato Cooper Flagg contribuiu com 13 pontos, 11 assistências e sete rebotes, mas não conseguiu evitar a quinta derrota da franquia de Dallas em seis jogos. P.J. Washington marcou 22 pontos e Ryan Nembhard adicionou 17.

Desde a troca entre Anthony Davis e Luka Doncic, os Lakers prosperaram e os Mavericks praticamente desmoronaram, mesmo após conseguirem Cooper Flagg na primeira escolha do draft. Sem o lesionado Davis, a franquia venceu apenas três jogos e perdeu 11 - ocupa o 14º lugar na Conferência Oeste. O gerente geral Nico Harrison, o articulador da troca muito criticada, foi demitido em 11 de novembro.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER LEVA O OKLAHOMA CITY THUNDER AO 11º TRIUNFO CONSECUTIVO Em Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander marcou 37 pontos e deu oito assistências para liderar o Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Phoenix Suns por 123 a 119, na noite de sexta-feira, avançando para a fase eliminatória da NBA Cup.

Gilgeous-Alexander marcou 15 pontos nos últimos sete minutos, com aproveitamento de 4 em 5 nos arremessos, e ajudou o Thunder, atual campeão da NBA, a conquistar sua 11ª vitória consecutiva - tornou-se o quinto time na história da liga de basquete a começar uma temporada com 19 vitórias e 1 derrota.

O astro da franquia de Oklahoma alcançou a marca de pelo menos 20 pontos em 92 jogos consecutivos, igualando o lendário Wilt Chamberlain com a segunda maior sequência na história da NBA. O próprio Chamberlain lidera com 126 jogos seguidos.

Apesar da derrota, os Suns também avançaram às eliminatórias da NBA Cup. Os confrontos das quartas de final foram definidos nesta sexta-feira, com duelos entre Miami Heat e Orlando Magic e New York Knicks contra o Toronto Raptors pela Conferência Leste. No Oeste, o Oklahoma City Thunder volta a enfrentar o Phoenix Suns, enquanto San Antonio Spurs duela com o Los Angeles Lakers. Os jogos serão realizados em 9 e 10 de dezembro.

Atual campeão do torneio, o Milwaukee Bucks perdeu o confronto direto por vaga para o New York Knicks por 118 a 109, mesmo contando com o retorno do astro Giannis Antetokounmpo, e acabou eliminado.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na NBA Cup:

Indiana Pacers 119 x 86 Washington Wizards Charlotte Hornets 123 x 116 Chicago Bulls Brooklyn Nets 103 x 115 Philadelphia 76ers 115 Atlanta Hawks 130 x 123 Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 109 x 112 Orlando Magic New York Knicks 118 x 109 Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder 123 x 119 Phoenix Suns Utah Jazz 128 x 119 Sacramento Kings Denver Nuggets 136 x 139 San Antonio Spurs Los Angeles Clippers 107 x 112 Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 129 x 119 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste sábado na NBA:

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics Charlotte Hornets x Toronto Raptors Indiana Pacers x Chicago Bulls Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets Miami Heat x Detroit Pistons Golden State Warriors x New Orleans Pelicans Phoenix Suns x Denver Nuggets Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks