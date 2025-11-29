Lakers vencem a 6ª seguida e ofuscam 1º jogo de Anthony Davis em Los Angeles pelos Mavericks Estadão Conteúdo 29.11.25 9h18 Na primeira partida de Anthony Davis na Crypto.com Arena de Los Angeles desde a polêmica troca por Luka Doncic, o Los Angeles Lakers contou com as ótimas atuações do astro esloveno e de Austin Reaves para derrotar o Dallas Mavericks por 129 a 119, nesta sexta-feira, e alcançar a sexta vitória seguida na NBA. Doncic liderou o time da casa com um "double-double" - 35 pontos e 11 assistências - no terceiro reencontro com sua ex-equipe, enquanto Reaves anotou 38 pontos. LeBron James marcou 13 pontos depois de ter feito apenas dois no primeiro tempo, mas acertou uma cesta de três decisiva a dois minutos do fim da partida. De volta aos Mavericks após 14 jogos ausente por lesão, Davis anotou 13 pontos, colaborou com cinco assistências, pegou cinco rebotes e deu três tocos, mas sentiu a falta de ritmo de jogo. O ídolo foi recebido com aplausos pela torcida adversária no reencontro após 10 meses. "Os torcedores são ótimos. A reação deles, mesmo na minha primeira vez aqui, quando não joguei (em fevereiro passado), foi incrível", disse Davis. O novato Cooper Flagg contribuiu com 13 pontos, 11 assistências e sete rebotes, mas não conseguiu evitar a quinta derrota da franquia de Dallas em seis jogos. P.J. Washington marcou 22 pontos e Ryan Nembhard adicionou 17. Desde a troca entre Anthony Davis e Luka Doncic, os Lakers prosperaram e os Mavericks praticamente desmoronaram, mesmo após conseguirem Cooper Flagg na primeira escolha do draft. Sem o lesionado Davis, a franquia venceu apenas três jogos e perdeu 11 - ocupa o 14º lugar na Conferência Oeste. O gerente geral Nico Harrison, o articulador da troca muito criticada, foi demitido em 11 de novembro. SHAI GILGEOUS-ALEXANDER LEVA O OKLAHOMA CITY THUNDER AO 11º TRIUNFO CONSECUTIVO Em Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander marcou 37 pontos e deu oito assistências para liderar o Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Phoenix Suns por 123 a 119, na noite de sexta-feira, avançando para a fase eliminatória da NBA Cup. Gilgeous-Alexander marcou 15 pontos nos últimos sete minutos, com aproveitamento de 4 em 5 nos arremessos, e ajudou o Thunder, atual campeão da NBA, a conquistar sua 11ª vitória consecutiva - tornou-se o quinto time na história da liga de basquete a começar uma temporada com 19 vitórias e 1 derrota. O astro da franquia de Oklahoma alcançou a marca de pelo menos 20 pontos em 92 jogos consecutivos, igualando o lendário Wilt Chamberlain com a segunda maior sequência na história da NBA. O próprio Chamberlain lidera com 126 jogos seguidos. Apesar da derrota, os Suns também avançaram às eliminatórias da NBA Cup. Os confrontos das quartas de final foram definidos nesta sexta-feira, com duelos entre Miami Heat e Orlando Magic e New York Knicks contra o Toronto Raptors pela Conferência Leste. No Oeste, o Oklahoma City Thunder volta a enfrentar o Phoenix Suns, enquanto San Antonio Spurs duela com o Los Angeles Lakers. Os jogos serão realizados em 9 e 10 de dezembro. Atual campeão do torneio, o Milwaukee Bucks perdeu o confronto direto por vaga para o New York Knicks por 118 a 109, mesmo contando com o retorno do astro Giannis Antetokounmpo, e acabou eliminado. Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na NBA Cup: Indiana Pacers 119 x 86 Washington Wizards Charlotte Hornets 123 x 116 Chicago Bulls Brooklyn Nets 103 x 115 Philadelphia 76ers 115 Atlanta Hawks 130 x 123 Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 109 x 112 Orlando Magic New York Knicks 118 x 109 Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder 123 x 119 Phoenix Suns Utah Jazz 128 x 119 Sacramento Kings Denver Nuggets 136 x 139 San Antonio Spurs Los Angeles Clippers 107 x 112 Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 129 x 119 Dallas Mavericks Acompanhe os jogos deste sábado na NBA: Minnesota Timberwolves x Boston Celtics Charlotte Hornets x Toronto Raptors Indiana Pacers x Chicago Bulls Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets Miami Heat x Detroit Pistons Golden State Warriors x New Orleans Pelicans Phoenix Suns x Denver Nuggets Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Los Angeles Lakers Dallas Mavericks Anthony Davis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00