Lakers encerram série de derrotas com 58 pontos da dupla Doncic-LeBron contra Sacramento Kings Estadão Conteúdo 29.12.25 9h33 Depois de três derrotas consecutivas, o Los Angeles Lakers contou com boa atuação de sua dupla estrelada Luka Doncic e LeBron James para vencer o Sacramento Kings por 125 a 101 na noite de domingo na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Com 58 pontos (34 de Doncic e 24 de LeBron), os astros contaram com o auxílio do reserva Nick Smith Jr., que marcou 21. Doncic e LeBron tinham frustrado a expectativa da torcida que lotou a Crypto.com Arena na noite de Natal e presenciou uma derrota classificada como "humilhante" por parte da imprensa dos EUA por 23 pontos para o Houston Rockets. A reabilitação veio diante de uma equipe que só conseguiu 8 vitórias em 32 jogos na temporada e ocupa a penúltima colocação entre as 15 equipes da Conferência Oeste. Os Lakers estão em quarto lugar. A queda diante dos Rockets provocou uma reunião da equipe no sábado e um raro treino de arremessos na manhã de domingo. À noite, os Lakers terminaram o primeiro tempo com vantagem de 68 a 53. Determinado a voltar a vencer, o time de Los Angeles manteve a pressão após o intervalo e abriu uma vantagem de 26 pontos no início do terceiro quarto. Depois foi só administrar a vantagem. KAWHI LEONARD MARCA 55 PONTOS E IGUALA RECORDE DOS CLIPPERS Também na Califórnia, Kawhi Leonard registrou 55 pontos, a melhor marca de sua carreira, e levou o Los Angeles Clippers à vitória por 112 a 99 sobre o Detroit Pistons, líder da Conferência Leste. Os Clippers ostentam agora uma sequência de quatro vitórias consecutivas, a melhor da temporada. Após perder 10 jogos no início desta temporada por problemas no tornozelo e no pé, Leonard foi poupado e pouco jogou no último quarto e mesmo assim igualou o recorde dos Clippers de seu companheiro de equipe James Harden de 55 pontos em uma partida. Confira os resultados dos jogos deste domingo na NBA: Toronto Raptors 127 x 141 Golden State Warriors Oklahoma City Thunder 129 x 104 Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers 114 x 108 Boston Celtics Washington Wizards 116 x 112 Memphis Grizzlies Los Angeles Clippers 112 x 99 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 125 x 101 Sacramento Kings Acompanhe os jogos desta segunda-feira na NBA: Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks Washington Wizards x Phoenix Suns Miami Heat x Denver Nuggets Brooklyn Nets x Golden State Warriors Toronto Raptors x Orlando Magic Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers Houston Rockets x Indiana Pacers Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans x New York Knicks Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks 