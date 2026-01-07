Lakers contam com 'inspiração' da dupla LeBron e Luka Doncic para superar os Pelicans na NBA Principais nomes da franquia de Los Angeles, a dupla comandou o triunfo na casa do rival assinalando 30 pontos cada Estadão Conteúdo 07.01.26 9h12 Com uma atuação combinada de 60 pontos, LeBron James e Luka Doncic comandaram a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans por 111 a 103 na temporada regular da NBA. A dupla marcou 30 pontos cada e garantiu o triunfo na noite desta terça-feira no Smoothie King Center. Enquanto o esloveno Luka Doncic se destacou com dez assistências, o veterano astro LeBron James, de 41 anos, contribuiu com oito rebotes e oito passes decisivos para seus companheiros de equipe. James, maior cestinha da história da NBA com 42.575 pontos, foi elogiado pelo técnico JJ Reddick. No entanto, o próprio jogador surpreendeu ao eximir-se do protagonismo, exaltando Doncic como o líder da equipe na atual temporada. Outros Duelos e Destaques da Rodada No confronto entre Lakers e Pelicans, o cestinha foi Trey Murphy, do New Orleans Pelicans, com surpreendentes 42 pontos. Essa foi a melhor marca da carreira de Murphy, mas não foi suficiente para evitar a derrota de sua equipe em casa. Em outra partida equilibrada da rodada, o Memphis Grizzlies venceu o San Antonio Spurs por 106 a 105. Victor Wembanyama marcou 30 pontos para os Spurs, mas não conseguiu a vitória. Cam Spencer, do Grizzlies, anotou os últimos cinco pontos, incluindo um arremesso decisivo. Resultados da Terça-feira na NBA Indiana Pacers 116 x 120 Cleveland Cavaliers Washington Wizards 120 x 112 Orlando Magic Memphis Grizzlies 106 x 105 San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 122 x 94 Miami Heat New Orleans Pelicans 103 x 111 Los Angeles Lakers Sacramento Kings 98 x 100 Dallas Mavericks Jogos Desta Quarta-feira na NBA Charlotte Hornets x Toronto Raptors Detroit Pistons x Chicago Bulls Philadelphia 76ers x Washington Wizards Boston Celtics x Denver Nuggets Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans Brooklyn Nets x Orlando Magic New York Knicks x Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies x Phoenix Suns Oklahoma City Thunder x Utah Jazz San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers Golden State Warriors x Milwaukee Bucks Portland Trail Blazers x Houston Rockets Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Basquete NBA Lakers Pelicans LeBron Luka Doncic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10