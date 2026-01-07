Capa Jornal Amazônia
Lakers contam com 'inspiração' da dupla LeBron e Luka Doncic para superar os Pelicans na NBA

Principais nomes da franquia de Los Angeles, a dupla comandou o triunfo na casa do rival assinalando 30 pontos cada

Estadão Conteúdo

Com uma atuação combinada de 60 pontos, LeBron James e Luka Doncic comandaram a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans por 111 a 103 na temporada regular da NBA. A dupla marcou 30 pontos cada e garantiu o triunfo na noite desta terça-feira no Smoothie King Center.

Enquanto o esloveno Luka Doncic se destacou com dez assistências, o veterano astro LeBron James, de 41 anos, contribuiu com oito rebotes e oito passes decisivos para seus companheiros de equipe.

James, maior cestinha da história da NBA com 42.575 pontos, foi elogiado pelo técnico JJ Reddick. No entanto, o próprio jogador surpreendeu ao eximir-se do protagonismo, exaltando Doncic como o líder da equipe na atual temporada.

Outros Duelos e Destaques da Rodada

No confronto entre Lakers e Pelicans, o cestinha foi Trey Murphy, do New Orleans Pelicans, com surpreendentes 42 pontos. Essa foi a melhor marca da carreira de Murphy, mas não foi suficiente para evitar a derrota de sua equipe em casa.

Em outra partida equilibrada da rodada, o Memphis Grizzlies venceu o San Antonio Spurs por 106 a 105. Victor Wembanyama marcou 30 pontos para os Spurs, mas não conseguiu a vitória. Cam Spencer, do Grizzlies, anotou os últimos cinco pontos, incluindo um arremesso decisivo.

Resultados da Terça-feira na NBA

  • Indiana Pacers 116 x 120 Cleveland Cavaliers
  • Washington Wizards 120 x 112 Orlando Magic
  • Memphis Grizzlies 106 x 105 San Antonio Spurs
  • Minnesota Timberwolves 122 x 94 Miami Heat
  • New Orleans Pelicans 103 x 111 Los Angeles Lakers
  • Sacramento Kings 98 x 100 Dallas Mavericks

Jogos Desta Quarta-feira na NBA

  • Charlotte Hornets x Toronto Raptors
  • Detroit Pistons x Chicago Bulls
  • Philadelphia 76ers x Washington Wizards
  • Boston Celtics x Denver Nuggets
  • Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans
  • Brooklyn Nets x Orlando Magic
  • New York Knicks x Los Angeles Clippers
  • Memphis Grizzlies x Phoenix Suns
  • Oklahoma City Thunder x Utah Jazz
  • San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers
  • Golden State Warriors x Milwaukee Bucks
  • Portland Trail Blazers x Houston Rockets
