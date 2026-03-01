Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Lakers atropelam Warriors na NBA, encerram sequência negativa e veem LeBron bater nova marca

Estadão Conteúdo

Em um dos confrontos mais aguardados da rodada da NBA, o Los Angeles Lakers respondeu à pressão e venceu o Golden State Warriors por 129 a 101, fora de casa. A equipe angelina dominou o rival de divisão do início ao fim e teve os cinco principais pontuadores da partida.

Luka Doncic liderou o ataque com 26 pontos, seguido por LeBron James, que anotou 22. Austin Reaves contribuiu com 18, Luke Kennard fez 16 e Jake LaRavia acrescentou 15. Pelo lado dos Warriors, o maior destaque foi o brasileiro Gui Santos, cestinha da equipe na noite.

Além da vitória, LeBron alcançou um feito inédito na liga. O astro se tornou o primeiro jogador da história da NBA a converter ao menos 1.000 arremessos de três pontos por três franquias diferentes. No Lakers, ele agora é apenas o segundo a atingir a marca, ao lado de Kobe Bryant.

O resultado encerra uma sequência de três derrotas consecutivas do Lakers, que vinha pressionado na disputa por posições no Oeste. Com o triunfo, a equipe chega a 35 vitórias em 59 jogos e se mantém na sexta colocação da conferência, consolidando-se na zona de classificação direta aos playoffs.

Do outro lado, o Warriors segue instável, especialmente sem Stephen Curry. Nos dez jogos disputados sem o principal nome do elenco, a equipe sofreu a sexta derrota. Com campanha de 31 vitórias em 61 partidas, o time ocupa a oitava posição do Oeste e tenta evitar queda maior na tabela.

A rodada ainda contou com a quarta vitória consecutiva do New Orleans Pelicans, que bateu o Utah Jazz por 115 a 105, embora permaneça na 13ª colocação. O Miami Heat superou o Houston Rockets pelo mesmo placar, 115 a 105, enquanto o Toronto Raptors venceu o Washington Wizards por 134 a 125.

Confira os resultados dos jogos deste sábado: Charlotte Hornets 109 x 93 Portland Trail Blazers Miami Heat 115 x 105 Houston Rockets Washington Wizards 125 x 134 Toronto Raptors Golden State Warriors 101 x 129 Los Angeles Lakers Utaz Jazz 105 x 115 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos deste domingo: New York Knicks x San Antonio Spurs Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers Chicago Bulls x Milwaukee Bucks Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves Indiana Pacers x Memphis Grizzlies Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers Orlando Magic x Detroit Pistons Boston Celtics x Philadelphia 76ers Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers x Sacramento Kings

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Golden State Warrios

Los Angeles Lakers
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Carlos Ferreira

Um título a ser decidido na atitude

01.03.26 8h00

futebol

Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida

Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção'

01.03.26 8h00

MAIS ESPORTES

All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas

Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira

01.03.26 8h00

ESPORTES

Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia

Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz

28.02.26 15h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CLÁSSICO

Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações

Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano

01.03.26 7h00

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

01.03.26 7h00

Futebol

Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo

Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor

01.03.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda