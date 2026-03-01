Lakers atropelam Warriors na NBA, encerram sequência negativa e veem LeBron bater nova marca Estadão Conteúdo 01.03.26 9h22 Em um dos confrontos mais aguardados da rodada da NBA, o Los Angeles Lakers respondeu à pressão e venceu o Golden State Warriors por 129 a 101, fora de casa. A equipe angelina dominou o rival de divisão do início ao fim e teve os cinco principais pontuadores da partida. Luka Doncic liderou o ataque com 26 pontos, seguido por LeBron James, que anotou 22. Austin Reaves contribuiu com 18, Luke Kennard fez 16 e Jake LaRavia acrescentou 15. Pelo lado dos Warriors, o maior destaque foi o brasileiro Gui Santos, cestinha da equipe na noite. Além da vitória, LeBron alcançou um feito inédito na liga. O astro se tornou o primeiro jogador da história da NBA a converter ao menos 1.000 arremessos de três pontos por três franquias diferentes. No Lakers, ele agora é apenas o segundo a atingir a marca, ao lado de Kobe Bryant. O resultado encerra uma sequência de três derrotas consecutivas do Lakers, que vinha pressionado na disputa por posições no Oeste. Com o triunfo, a equipe chega a 35 vitórias em 59 jogos e se mantém na sexta colocação da conferência, consolidando-se na zona de classificação direta aos playoffs. Do outro lado, o Warriors segue instável, especialmente sem Stephen Curry. Nos dez jogos disputados sem o principal nome do elenco, a equipe sofreu a sexta derrota. Com campanha de 31 vitórias em 61 partidas, o time ocupa a oitava posição do Oeste e tenta evitar queda maior na tabela. A rodada ainda contou com a quarta vitória consecutiva do New Orleans Pelicans, que bateu o Utah Jazz por 115 a 105, embora permaneça na 13ª colocação. O Miami Heat superou o Houston Rockets pelo mesmo placar, 115 a 105, enquanto o Toronto Raptors venceu o Washington Wizards por 134 a 125. Confira os resultados dos jogos deste sábado: Charlotte Hornets 109 x 93 Portland Trail Blazers Miami Heat 115 x 105 Houston Rockets Washington Wizards 125 x 134 Toronto Raptors Golden State Warriors 101 x 129 Los Angeles Lakers Utaz Jazz 105 x 115 New Orleans Pelicans Acompanhe os jogos deste domingo: New York Knicks x San Antonio Spurs Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers Chicago Bulls x Milwaukee Bucks Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves Indiana Pacers x Memphis Grizzlies Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers Orlando Magic x Detroit Pistons Boston Celtics x Philadelphia 76ers Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers x Sacramento Kings Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Golden State Warrios Los Angeles Lakers COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Um título a ser decidido na atitude 01.03.26 8h00 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' 01.03.26 8h00 MAIS ESPORTES All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira 01.03.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 01.03.26 7h00 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00