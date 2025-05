Kuberas diz não buscar desculpas por falta de gols no São Paulo, mas cita atacantes lesionados

Auxiliar técnico do São Paulo, Maxi Cuberas foi questionado, após a derrota para o Mirassol por 2 a 0 neste sábado sobre o baixo aproveitamento do ataque do time no Brasileiro. Com 8 gols após dez jogos, apenas Sport (4) e Santos (7), lanterna e penúltimo colocado, têm um ataque menos efetivo que o São Paulo.

"Gols são sempre consequência do jogo. Não fizemos um primeiro tempo bom, ao perder a lucidez e inteligência tática, todos tomam decisões ruins. Pagamos caro", afirmou ele, que comandou a equipe no lugar do suspenso Luiz Zubeldía. "Com respeito à falta de gols, não buscamos desculpas, vamos seguir trabalhando", completou ele, lembrando que a comissão técnica sofre com muitos jogadores sem condições de jogo. "São jogadores ofensivos, temos muitos extremos e atacantes lesionados. Vamos seguir, faltam alguns jogos até a parada, vamos mentalizar para ganhar. É o que vamos fazer."

Contra o Mirassol, Oscar deixou o campo com dores musculares. "O Oscar sentiu um incômodo, e agora faremos os estudos para ver como se encontra", afirmou o auxiliar técnico.

Além das baixas por contusão, Cuberas citou o calendário cheio como um dos fatores que influenciaram o resultado contra o Mirassol. "Fomos mal, a equipe não funcionou, por mais que tenhamos nos esforçado. A equipe sentiu o acúmulo de jogos, a ausência de jogadores, a somatória de jogos a cada três dias", afirmou ele. "Perdemos para um rival que fez bem seu trabalho, jogou fresco depois de uma semana de trabalho."

O São Paulo volta a jogar nesta terça-feira, será contra o Talleres, pela última rodada da fase de grupos da Libertadoes, no MorumBis.