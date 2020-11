Kroos ataca Fifa, Uefa e critica criação da Superliga Europeia

Toni Kroos criticou a criação da Superliga Europeia e deu duras declarações atacando a Fifa e a Uefa em entrevista ao podcast “Einfach mal Luppen”. O meio-campista do Real Madrid prefere manter o calendário como está e diz que novas competições servem para ganhar dinheiro e desgastar atletas.

- No final de contas, de todas essas competições que estão inventando, somos fantoches da Fifa e da Uefa. (A Liga das Nações e o Mundial de Clubes servem) Para sugar economicamente e sugar os jogadores. É bom deixar as coisas como estão se já funcionam.

A Superliga Europeia é uma ideia embrionária sugerida por Liverpool e Manchester United com o objetivo de criar uma competição de futebol forte e com os melhores clubes do mundo. A ideia era de que o torneio tivesse início em 2022, mas Kroos rechaça a ideia de encher ainda mais o calendário de jogos.