Krav Maga Belém disponibiliza aulas gratuitas para mulheres a partir de 14 anos

Em Belém, a partir das 8h, deste domingo (16), a Federação Sul-Americana de Krav Maga promove um seminário exclusivo e gratuito de defesa pessoal para mulheres, a partir de 14 anos de idade.

O seminário será no centro de treinamento da avenida Braz de Aguiar, no bairro de Nazaré, e vai apresentar as técnicas de defesa contra situações reais e comuns de violência, como tentativa de roubo, estupro, puxão de cabelo, entre outras agressões.

Além do seminário, a Krav Maga Belém está disponibilizando aulas de graça, exclusivas para as mulheres, durante todo este mês de março nas quatro unidades da citada Federação. A iniciativa é comemorativa ao Mês da Mulher.

Já para o seminário, deste domingo, a entidade informa que serão três horas de treinamento. A intenção é demonstrar às mulheres, de forma prática e objetiva, como técnicas simples podem ser aplicadas em situações reais de ameaça. Tudo com ênfase no que realmente funciona na vida real.

O Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal criada em Israel por Imi Lichtenfeld, e adotada por forças de segurança e civis no mundo inteiro. A modalidade objetiva dar a qualquer pessoa, independente de sexo, idade ou porte físico, a capacidade de se defender contra qualquer tipo de agressão: armada ou desarmada, contra um ou vários agressores, em pé ou no chão.

Os instrutores e adeptos da prática de defesa social ressaltam que as defesas do Krav Maga são simples e objetivas e se baseiam nos movimentos naturais do corpo humano, o que torna a reação mais rápida, mesmo sob tensão e medo.

Serviço:

Seminário de defesa pessoal exclusivo e gratuito para mulheres, a partir de 14 anos. Domingo (16), das 8h às 11h, na Av. Braz de Aguiar, 821 (altos), entre Generalíssimo e Quintino.

Aulas gratuitas em março: em todas as quatro unidades do Krav Maga Mestre Kobi Pará, nos bairros de Nazaré, Marco, Umarizal e Marambaia.

Inscrições gratuitas: (91) 982958145