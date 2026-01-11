Kostyuk ignora Sabalenka após final em Brisbane: 'Minha irmã dorme com 3 cobertores na Ucrânia'

Em preparação para o Australian Open, Aryna Sabalenka, tenista número 1 do mundo, manteve sua rotina de vitórias e conquistou seu 22º título na carreira ao derrotar a ucraniana Marta Kostyuk, 26ª no ranking, por 6/4 e 6/3 na decisão do WTA de Brisbane, na Austrália. O resultado, porém, foi ofuscado pelo clima tenso após a partida.

Como tem acontecido nos duelos entre tenistas ucranianas contra rivais russas e belarussas, Kostyuk se recusou a ir à rede cumprimentar Sabalenka, não participou da sessão de fotos e ignorou os elogios da campeã dirigidos a ela durante a cerimônia de premiação. Quando foi sua vez de discursar, a ucraniana relatou as dificuldades encontradas em seu país, não citou o nome da rival e fez um desabafo.

"Quero dizer algumas palavras sobre a Ucrânia. Jogo todos os dias com uma dor no coração. Há milhares de pessoas sem luz e água quente neste momento, está 20 graus negativos lá fora, então é muito, muito doloroso viver essa realidade todos os dias", comentou Kostyuk, cuja família reside na capital Kiev.

"Aqui em Brisbane, está quente. É difícil imaginar, mas minha irmã está dormindo lá (na Ucrânia) com três cobertores por causa do frio que faz na casa", desabafou. "Fiquei incrivelmente emocionada e feliz em ver tantos torcedores e bandeiras ucranianas aqui esta semana Slava Ukraini (Glória à Ucrânia)."

No torneio masculino, o russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo, também conquistou seu 22º título na carreira após derrotar o americano Brandon Nakashima na decisão de Brisbane por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/1).