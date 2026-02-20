Kompany diz que Mourinho não sabe o que negros sofrem e defende Vini Jr.: 'Não foi fingimento'

O técnico Vincent Kompany defendeu Vini Jr. e criticou José Mourinho após a polêmica de racismo. A reprovação às declarações de Mourinho, que atacou o brasileiro do Real Madrid em defesa de Prestianni, ainda repercute na Europa.

Mourinho foi alvo de críticas por sua coletiva após a derrota do Benfica na Champions League. Na ocasião, ele optou por atacar Vini Jr., gerando grande reprovação no meio esportivo e entre os torcedores.

Apesar de o assunto principal de sua coletiva ser a partida do Bayern de Munique, Kompany abordou o tema do racismo, que tem sido constante na Europa. Ele não se esquivou da discussão.

Análise de Kompany sobre o incidente

Kompany destacou a complexidade do caso, separando o ocorrido em campo, a ação dos torcedores e a coletiva de Mourinho. "Quando você assiste à jogada em si e como Vini reagiu, esta reação não pode ser um fingimento", afirmou, defendendo a reação emocional do jogador.

Ele ressaltou que Vini Jr. não teria benefício em fingir a angústia expressa ao árbitro. O técnico belga também mencionou o apoio de Mbappé, que, apesar de geralmente diplomático, foi "muito claro sobre o que viu e ouviu".

A Uefa ainda avalia o incidente envolvendo Prestianni, que escondeu a boca com a camisa. Vini Jr. acusa o jogador de chamá-lo de "macaco", informação confirmada por Mbappé.

Crítica de Kompany a Mourinho

A postura de Prestianni gerou irritação em Kompany. "Há o jogador do Benfica escondendo com a camisa o que estava dizendo", disse. Ele também apontou para gestos obscenos de torcedores visíveis em vídeo.

Contudo, a principal crítica de Kompany foi direcionada a Mourinho. "O que aconteceu depois do jogo é ainda pior. José Mourinho basicamente atacou o caráter de Vini Jr.", detonou o técnico.

Para Kompany, usar a comemoração de Vini Jr. para desacreditar a ação de Prestianni foi um "erro enorme em termos de liderança". Ele também questionou a menção de Eusébio por Mourinho para refutar o racismo no Benfica, lembrando o que jogadores negros enfrentaram nos anos 60.

"Meu pai é negro e nasceu na década de 60. Usar o nome dele hoje para criticar o Vini Jr.?", reprovou Kompany, enfatizando a inapropriada comparação.

A visão de Kompany sobre Mourinho

Apesar das críticas, Kompany evitou maiores atritos pessoais com Mourinho. Ele afirmou não se ver em muitas das polarizações atuais. "Conheci 100 pessoas que trabalharam com José Mourinho e nunca ouvi ninguém dizer nada de ruim sobre ele", explicou.

"Todos os jogadores o adoram. Entendo a pessoa que é, que luta pelo seu clube. Sei que, no fundo, ele é uma boa pessoa e não preciso julgá-lo por isso. Mas também sei o que ouvi e ele cometeu um erro", concluiu Kompany, reconhecendo a boa índole de Mourinho, mas reafirmando seu erro no episódio.