Knicks superam Pacers com reação incrível e vencem a 1ª nas finais da Conferência Leste na NBA

O New York Knicks esquentou a disputa pelas finais da Conferência Leste na noite deste domingo e buscou uma vitória épica para se manter vivo nesta fase decisiva da NBA. Com uma reação incrível no último período, o time visitante tirou uma desvantagem que chegou aos 20 pontos ao fim do primeiro tempo e derrotou o Indiana Pacers por 106 a 100 em um grande jogo no Gainbridge Fieldhouse.

O resultado deixou tudo em aberto. Com a virada, a franquia de Nova York obteve o seu primeiro triunfo em três confrontos e o Indiana Pacers lidera a série por 2 a 1. O próximo compromisso entre os dois rivais acontece nesta terça-feira, novamente em Indianapolis.

Karl-Anthony Towns foi o nome da partida. Cestinha do embate, ele "despertou" no fim e fez a diferença ao marcar 20 de seus 24 pontos no quarto período. Além da mão calibrada, o pivô ainda conseguiu 15 rebotes e ajudou a derrubar a "gordura" dos anfitriões no placar.

Após o jogo, o atleta dominicano disse que o time provou estar focado no objetivo de ser campeão. "É um verdadeiro teste quando você está perdendo uma partida decisiva por 20 pontos e encontra forças para reagir. Nesta noite, a equipe mostrou ter aquela atitude de nunca desistir", afirmou o atleta.

Apesar de estar feliz pelo protagonismo, Towns dividiu o mérito da vitória ao destacar o desempenho coletivo de seu time. Na virada sobre o Indiana, por exemplo, Jalen Brunson também brilhou ao fazer 23 pontos.

"Eles (companheiros) me colocaram em ótimas condições para ter sucesso e eu só aproveitei as oportunidades. Estamos fazendo o que for necessário para recolocar a equipe novamente na disputa pela vaga", comentou.

Pelo lado dos anfitriões, Tyrese Haliburton foi quem mais pontuou (20). Depois de abrir uma diferença de 55 a 35 no fim do primeiro tempo e permitir a virada do rival, a ordem agora é retomar a concentração de olho no jogo 4.

Ainda sem saber se vai poder contar com o defensor Aaron Nesmith para o próximo duelo (torção no tornozelo direito), o técnico Rick Carlisle cobrou seus comandados. "Precisamos ser capazes de atacar melhor e fazer o que for preciso para administrar o ritmo do jogo até o fim. Simplesmente não executamos tão bem o que precisávamos cumprir", definiu o comandante dos Pacers.