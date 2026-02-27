Kevin Durant brilha, supera os 32 mil pontos na NBA e Rockets freiam o bom momento do Magic

Um dos grandes nomes da NBA, Kevin Durant teve sua melhor performance na temporada apenas nesta quinta-feira, já na reta final da fase de classificação aos playoffs. O experiente ala-pivô anotou 40 pontos para comandar a virada do Houston Rockets na casa do empolgado Orlando Magic, por 113 a 108.

Jogador mais velho da história dos Rockets a anotar 40 pontos ou mais (está com 37 anos), Durant alcançou a marca pela 73ª vez na carreira, sendo 18 delas depois dos 30 anos. Outro feito na noite foi superar a marca de 32 mil pontos - chegou a 32.006 e está em sexto, atrás somente de Kobe Bryant (diferença de 431 pontos), Michael Jordan, Karl Malone, Kareem-Abdul-Jabbar e do líder LeBron James.

"É emocionante só de estar ao lado desses nomes. Me sinto abençoado por tantas pessoas que estiveram do meu lado desde o início, que me ajudaram, investiram em mim", comemorou a marca Kevin Durant.

Com um segundo tempo impecável de 26 pontos, Durant calou a torcida no Kia Center. Depois de ir para o intervalo com 53 a 43, o Magic manteve-se bem e abriu cômodos 19 pontos de vantagem quando os Rockets resolveram acordar na partida. Em quatro minutos imponentes, o time visitante conseguiu uma corrida de 21 a 0 (perdia por 76 a 57), todos com participação de Durante e Sheppard, virando para 78 a 76 e assumindo o controle do marcador.

Restando três minutos, o Orlando liderava por um ponto, mas a falha de Carter Jr. No ataque custou caro. Os Rockets anotaram sete seguidos e não mias permitiram reação, fechando o placar com Durant convertendo quatro lances livres seguidos.

Com a vitória, os Rockets superaram o Denver Nuggets e subiram para terceiro na Conferência Oeste, com 37 vitórias e apenas 21 derrotas. O Magic está em sétimo no Leste, com 31 triunfos e 27 reveses.

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

