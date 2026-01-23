Kawhi Leonard retorna e comanda os Clippers em vitória sobre o Los Angeles Lakers na NBA

Dúvida até minutos antes do clássico da Califórnia, Kawhi Leonard entrou em quadra e fez a diferença na noite desta quinta-feira. Com uma grande atuação, ele liderou seus companheiros na vitória do Los Angeles Clippers sobre os Lakers pelo placar de 112 a 104 no Domo Intuit, em duelo válido pela temporada regular da NBA.

Desfalque do time nos últimos três jogos, o ala ainda sentia um desconforto no joelho. Mesmo assim, ele fez a sua parte ao anotar 24 pontos. Sob o comando de Leonard, os Clippers chegaram a abrir uma vantagem de 26 pontos na segunda etapa em um jogo que teve um final emocionante.

Do outro lado, Luka Doncic mais uma vez foi o destaque dos Lakers. Cestinha do duelo com 32 pontos, ele ainda pegou 11 rebotes e deu oito assistências. No entanto, sua performance não foi suficiente para reverter o placar.

Com a ajuda de LeBron James (23), o time visitante reagiu, encostou no placar, mas não conseguiu manter a intensidade no final. Os Clippers acertaram 47,6% dos arremessos, foram mais eficientes nos rebotes (49 a 34), e garantiram o triunfo na noite desta quinta-feira.

Apesar do resultado positivo, os Clippers ainda tentam se recuperar de uma campanha hesitante. Com a vitória, o time ocupa a 10ª colocação na Conferência Oeste. Já os Lakers ocupam o sexto posto do mesmo lado. Confira os resultados das partidas da noite desta quinta-feira na NBA

Orlando Magic 97 x 124 Charlotte Hornets Philadelphia 76ers 128 x 122 Houston Rockets Washington Wizards 97 x 107 Denver Nuggets Dallas Mavericks 123 x 115 Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 115 x 120 Chicago Bulls Utah Jazz 109 x 126 San Antonio Spurs Los Angeles Clippers 112 x 104 Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 127 x 110 Miami Heat

Acompanhe jogos pela rodada desta sexta-feira

Detroit Pistons x Houston Rockets Atlanta Hawks x Phoenix Suns Brooklyn Nets x Boston Celtics Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers Milwaukee Bucks x Denver Nuggets Portland Trail Blazers x Toronto Raptors