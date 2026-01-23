Kawhi Leonard retorna e comanda os Clippers em vitória sobre o Los Angeles Lakers na NBA Estadão Conteúdo 23.01.26 9h17 Dúvida até minutos antes do clássico da Califórnia, Kawhi Leonard entrou em quadra e fez a diferença na noite desta quinta-feira. Com uma grande atuação, ele liderou seus companheiros na vitória do Los Angeles Clippers sobre os Lakers pelo placar de 112 a 104 no Domo Intuit, em duelo válido pela temporada regular da NBA. Desfalque do time nos últimos três jogos, o ala ainda sentia um desconforto no joelho. Mesmo assim, ele fez a sua parte ao anotar 24 pontos. Sob o comando de Leonard, os Clippers chegaram a abrir uma vantagem de 26 pontos na segunda etapa em um jogo que teve um final emocionante. Do outro lado, Luka Doncic mais uma vez foi o destaque dos Lakers. Cestinha do duelo com 32 pontos, ele ainda pegou 11 rebotes e deu oito assistências. No entanto, sua performance não foi suficiente para reverter o placar. Com a ajuda de LeBron James (23), o time visitante reagiu, encostou no placar, mas não conseguiu manter a intensidade no final. Os Clippers acertaram 47,6% dos arremessos, foram mais eficientes nos rebotes (49 a 34), e garantiram o triunfo na noite desta quinta-feira. Apesar do resultado positivo, os Clippers ainda tentam se recuperar de uma campanha hesitante. Com a vitória, o time ocupa a 10ª colocação na Conferência Oeste. Já os Lakers ocupam o sexto posto do mesmo lado. Confira os resultados das partidas da noite desta quinta-feira na NBA Orlando Magic 97 x 124 Charlotte Hornets Philadelphia 76ers 128 x 122 Houston Rockets Washington Wizards 97 x 107 Denver Nuggets Dallas Mavericks 123 x 115 Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 115 x 120 Chicago Bulls Utah Jazz 109 x 126 San Antonio Spurs Los Angeles Clippers 112 x 104 Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 127 x 110 Miami Heat Acompanhe jogos pela rodada desta sexta-feira Detroit Pistons x Houston Rockets Atlanta Hawks x Phoenix Suns Brooklyn Nets x Boston Celtics Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers Milwaukee Bucks x Denver Nuggets Portland Trail Blazers x Toronto Raptors Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Clippers Lakers Kawhi Leonardi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 Futebol Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados 23.01.26 17h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXPECTATIVA Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos 23.01.26 21h44 Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 FUTEBOL Presidente do Remo confirma data de lançamento da nova camisa do Leão na Série A Remo já possui data para o lançamento do novo manto para a disputa da elite do futebol brasileiro 23.01.26 15h58